Esercito e struttura commissariale per ripresa lezioni in sicurezza

Quasi cinquecento tamponi in due giorni, dal 16 al 18 dicembre, nelle scuole del Palermitano. Prosegue, dunque, l’attività di screening tra il personale sanitario dell’Esercito e lo staff della struttura commissariale per la gestione del covid19 nella Città metropolitana di Palermo.

Oggi tappa a Torretta, nessun caso positivo

Oggi è stata la volta di Torretta. Alunni, insegnanti e personale tecnico-amministrativo di due plessi dell’Istituto comprensivo Carini Calderone – Torretta sono stati sottoposti a tampone in modalità drive-in da stamattina alle 10 e fino alle 12.30. Dai test effettuati in mattinata non è emerso nessun caso positivo.

L’iniziativa mira a riprendere in sicurezza le lezioni in presenza, dopo lo stop dovuto ad alcuni contagi.

Le parole del commissario Costa

“Con la fondamentale collaborazione dell’Esercito, stiamo raggiungendo numerosi comuni del Palermitano per garantire ai ragazzi il ritorno a scuola senza pericoli – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa –. La filosofia è identica a quella dei nostri vaccini di prossimità: andare anche nei paesi più piccoli per troncare sul nascere eventuali focolai. Il virus, in un momento in cui la campagna di vaccinazione pediatrica è all’inizio, cammina ancora soprattutto sulle gambe dei giovanissimi. Per questo i test negli istituti scolastici sono di vitale importanza, così come il coinvolgimento dei militari in Sicilia, coordinati dal generale di divisione Maurizio Angelo Scardino. Avere i loro medici e infermieri a disposizione, affiancati dai nostri di Usca Scuole, vuol dire poter contare su un aiuto prezioso, in termini di consistenza del personale sanitario impegnato in questa lotta contro il virus”.

In quarantotto ore, 25 istituti coinvolti

Gli screening a quattro mani Esercito-struttura commissariale sono iniziati giovedì scorso, 16 dicembre. In quarantott’ore hanno interessato 25 istituti del capoluogo siciliano e della sua provincia: 17 scuole a Palermo, 2 a Termini Imerese, 2 a Torretta, 1 a Roccamena, 1 a Partinico, 1 a Carini, 1 a Petralia Soprana. Domani prossime tappe a Ficarazzi, Termini Imerese e Villafrati.