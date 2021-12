tante le proteste degli utenti

Lo aveva denunciato nei giorni scorsi una utente che, preoccupata per le code davanti all’Hub per la somministrazione dei vaccini, se ne era tornata a casa.

File davanti all’Hub di Siracusa

Nelle ore scorse, la scena si è ripetuta: file e gente ammassata in attesa del proprio turno. Tante le proteste ma pochi controlli in prossimità della struttura in via Nino Bixio, per cui il rischio della propagazione del Covid19 è elevato, peraltro in un momento in cui il numero dei contagiato sta crescendo in modo esponenziale.

Gli utenti

“I contagi sono in aumento e quelle persone ammassate rappresentano un veicolo per la diffusione del virus. Non comprendo perché non si provi a scaglionare gli ingressi” suggerisce una utente.

I numeri sul contagio

Il 17 dicembre erano 290 i contagiati da Covid19 a Siracusa ma nella giornata di oggi il dato si è impennato in modo impressionante.

Ricoveri in ospedale

Stando alle rilevazioni dell’azienda sanitaria sono 333 le persone infette, 309 quelle in isolamento, mentre sono 22 i pazienti attualmente ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa, nessuno, però, in Terapia intensiva. Tra i positivi ci sono anche degli operatori sanitari della struttura ospedaliera. Tra i ricoverati, 9 sono over 80, 11 tra la fascia anagrafica compresa tra i 60 ed i 79 anni, 2 tra 50 ed i 59 anni.

I bambini positivi

Sono 25 i bambini tra 0 ed 8 anni che sono risultati positivi ai tamponi. Il più piccolo ha poco meno di un anno ma le condizioni di salute non sono gravi, nessuno di loro ha subito un ricovero ma si trovano a casa, in isolamento.

Allarme nella zona sud

I dati più preoccupanti sono nella zona sud della provincia di Siracusa. Non a caso, in 4 Comuni, tra cui Avola, Noto, Pachino e Portopalo i sindaci, su input dell’Asp di Siracusa, hanno firmato le ordinanze che dispongono la sospensione delle lezioni, a partire dalla giornata di oggi e fino al 27 dicembre. Il termine, comunque, potrebbe essere prorogato, molto dipenderà dall’andamento del contagio durante le festività di Natale.