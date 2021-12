la testimonianza

Code ed assembramenti all’Hub di Siracusa per i vaccini anti Covid19

Una utente che aveva la prenotazione è andata via per paura

Crescono i contagi nella città di Siracusa

“Avevo una prenotazione per la somministrazione della terza dose del vaccino ma sono andata via non appena ho visto le code”.

Muro umano all’Hub

E’ la testimonianza di una donna che stamane si è recata all’Hub di Siracusa, in via Nino Bixio, ai piedi di Ortigia, per il terzo ciclo del vaccino anti Covid19 ma si è imbattuta in un muro umano: code ed assembramenti che hanno scoraggiato anche altre persone.

“Così è pericoloso”

“La curva del contagio è in crescita – racconta la testimone a BlogSicilia – e tutte quelle persone ammassate rappresentano un veicolo per la diffusione del virus. L’organizzazione è precaria, è sotto gli occhi di tutti, non è comprensibile perché non si provi a scaglionare gli ingressi”.

Contagio in crescita a Siracusa

I numeri sul Covid19 a Siracusa sono preoccupanti: il 30 novembre i contagiati erano 149, stando ai dati di oggi, in concomitanza con l’introduzione del Super Green pass è di 224 il numero di persone positive.

Il boom

Un balzo in avanti del virus in linea con la tendenza nazionale, di certo preoccupa che in così poco tempo vi sia stato un incremento di 75 unità ma se la curva è in crescita è probabile che l’ascesa non si arresterà subito.

In merito ai ricoverati, l’ospedale di Siracusa non è saturo, sono 9, al momento, i pazienti ricoverati perché affetti da Covid19, nessuno di loro è in Terapia intensiva.

Covid19 in Sicilia

Sono 505 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 25.285 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 870. Il tasso di positività scende oggi al 2,1% è ieri era 3,4% .

L’isola è, all’ottavo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 1.709 casi, al secondo l’Emilia Romagna con 1.396 casi, al terzo il Lazio con 1.006 casi, al quarto la Lombardia con 1.005 casi, al quinto la Campania con 783 casi, al sesto il Piemonte con 776 casi e al settimo con 544 casi