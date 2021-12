impennata anche a palazzolo acreide

Aumentano i contagi da Covid19 nel Siracusano

Situazione preoccupante a Lentini ed a Palazzolo Acreide

Il sindaco di Lentini teme delle restrizioni

Salgono i contagi da Covid19 nel Siracusano ma la situazione è più preoccupante a Lentini che registra, stando ai dati del 30 novembre, 164 casi di positività. Se non è allarme, poco ci manca, soprattutto se il confronto è con città più grandi, come Siracusa. Nel capoluogo aretuseo, i positivi sono 149, a fronte di una popolazione di circa 120 mila abitanti mentre la comunità di Lentini si aggira intorno alle 21 mila unità.

“Rischio restrizioni a Lentini”

“Invito tutti i cittadini ancora una volta alla massima prudenza, a evitare comportamenti inappropriati, a collaborare tutti nel rispettare e far rispettare le regole anti contagio per evitare che in futuro si possa presentare la necessità di nuove restrizioni” avverte il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro.

Contagio a Palazzolo Acreide

Un altro Comune in cui i contagi sono in crescita è Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano. Il numero dei contagi è salito a 33 ma a preoccupare è l’aumento esponenziale, tenuto conto che fino a poco tempo fa non c’erano positivi. La diffusione del Covid19 è dilagante.

Situazione sotto controllo a Siracusa

Detto del numero dei positivi a Siracusa, 149 nella giornata di ieri, si è anche abbassato il tasso dei ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa. Ce ne sono solo 7, nessuno in Terapia intensiva.

Covid19 in Sicilia

Sono 545 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 32.398 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 559. Il tasso di positività oggi è 1,7% in diminuzione rispetto a ieri che era al 3,8%.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2362 casi, al secondo la Lombardia con 2.223, al terzo il Lazio con 1.253 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 1.088 casi, al quinto il Piemonte con 972 casi e al sesto la Campania con 886 casi.