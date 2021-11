l'appello del sindaco rosario lo faro

Aumenta in modo preoccupante il numero dei contagi da Covid19 a Lentini

Il sindaco di Lentini ha lanciato l’appello alla vaccinazione

Si temono delle restrizioni se il virus dovesse correre ancora

“I numeri del contagio da Covid19 sono in aumento, siamo arrivati a 100 positivi”. Lo ha detto il sindaco di Lentini nel corso di un video messaggio sulla sua pagina social in cui ha manifestato la sua preoccupazione sull’impennata del contagio che potrebbe avere delle conseguenze sia sotto l’aspetto sanitario sia economico, in quanto se si dovesse superare la soglia potrebbero scattare dei provvedimenti restrittivi, come accaduto tempo fa alla vicina Francofonte.

“Andate a vaccinarvi”

Il sindaco di Lentini spinge per la campagna di vaccinazione. “E’ importante – ha detto il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro – che ci si vaccini, strumento indispensabile per la lotta al Covid19. Se, però, la situazione dovesse peggiorare, ci toccherebbe fare i conti con le restrizioni, per cui il mio appello, oltre che per la vaccinazione, riguarda anche il rispetto delle regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria: distanziamento e mascherine.

I dati su Siracusa

In merito ai dati su Siracusa, la situazione è decisamente migliore: stando ai numeri di ieri, il numero dei positivi è di 185.

80 in più rispetto a Lentini, con la differenza che Siracusa ha una popolazione di circa 120 mila abitanti contro gli oltre 21 mila di Lentini. Per quanto concerne i ricoveri all’ospedale Umberto I ci sono 12 pazienti, di cui 2 in Terapia intensiva.

Al via la terza dose negli Hub del Siracusano

L’Asp di Siracusa ha rese note le modalità per ricevere il vaccino riservate alle persone tra i 40 ed i 59 anni,

“Basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi, il cui elenco per l’Asp di Siracusa è pubblicato nel sito internet aziendale alla voce “Centri vaccinali di Siracusa”, oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it accessibile anche dalla home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it”