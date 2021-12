I controlli a Palermo

Caos Super Green Pass a Palermo e cittadini sempre più confusi. “C’è caos, c’è macello”, ci dice una signora. Abbiamo fatto un giro per le strade di Palermo per tastare l’animo dei palermitani e per capire cosa ne pensano della stretta del Governo che ha imposto norme più rigide nei trasporti e per l’accesso ai luoghi pubblici.

Super Green Pass, cosa dicono i palermitani

Debutta oggi in tutta Italia il decreto del super Green Pass, che sarà in vigore fino al 15 gennaio e punta a rendere più sicure, senza lockdown, le vacanze del secondo Natale con il Covid. Obiettivo del Governo nazionale è impedire ai non vaccinati di frequentare i luoghi dove il rischio è maggiore ma il caos è dietro l’angolo visto che non tutti sono informati sulle nuove regole. “Col Green Pass la situazione dovrebbe migliorare ma ora c’è troppo caos”.

Proteste e dubbi

“Sono incinta e non posso camminare a piedi”, ci dice un’altra palermitana che non ha fatto il vaccino su consiglio del medico. Il Green pass rafforzato non è la soluzione in assoluto ma è un modo per accelerare l’uscita dall’emergenza sanitaria per molti cittadini intervistati. “Fatti due vaccini siamo ancora con la mascherina e dobbiamo fare la terza dose, quando finirà? Così non viviamo più. Non ci stiamo capendo più nulla, a cosa sono serviti questi due vaccini?”. Questa l’opinione di un uomo che rispecchia un po’ il pensiero del Palermitano. Intanto c’è anche chi parla di “speculazione”. ” Per andare all’estero chiedono il tampone. Perchè fare un tampone se siamo già vacinatii?”.

Situazione sotto controllo sui bus

Da oggi scattano i controlli per mezzi di trasporto, cinema, teatri, stadi, ristoranti al chiuso: tutti luoghi blindati, anche in zona bianca fino al 15 gennaio, per chi non è in possesso della nuova super carta verde. La situazione sembra sotto controllo su bus Amat, come conferma un controllore dell’azienda. “Per fortuna sono pochi i casi di gente senza certificato verde, la gente usa la mascherina regolarmente”.