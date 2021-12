solo 9 le persone ricoverate in ospedale

Aumento di contagi da Covid19 a Siracusa

Sono 224 le persone positive contro le 149 del 30 novembre

L’ospedale non è saturo, segno che la campagna dei vaccini funziona

Il 30 novembre nella sola città di Siracusa i contagiati erano 149, stando ai dati di oggi, in concomitanza con l’introduzione del Super Green pass è di 224 il numero di persone positive al Covid19.

Il balzo dei contagi

Un balzo in avanti del virus in linea con la tendenza nazionale, di certo preoccupa che in così poco tempo vi sia stato un incremento di 75 unità ma se la curva è in crescita è probabile che l’ascesa non si arresterà subito. In merito ai ricoverati, l’ospedale di Siracusa non è saturo, sono 9, al momento, i pazienti ricoverati perché affetti da Covid19, nessuno di loro è in Terapia intensiva.

Il contagio continua a crescere

Sul fronte epidemiologico, il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellotta ha osservato come “si conferma la crescita di casi, ma con un impatto sugli ospedali che è però notevolmente più modesto rispetto all’era pre-vaccinale.

Super Green pass

E’ in vigore dalla mezzanotte il Super Green pass. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid19 negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio.

Non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App ‘Verifica C19’ per i controlli.

Da lunedì si ridurranno, invece, gli spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati: scatta la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone.

Eventi e locali

Il Super green pass ha come obiettivo permettere l’accesso ai servizi che resteranno aperto in zona gialla, arancione o rossa ma deve essere utilizzato a partire dalla zona bianca per spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, eventi pubblici.