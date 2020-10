La dirigente: "L'Asp non è intervenuta"

Tre casi positivi al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo e la dirigente Chiara Di Prima con una nota inviata agli insegnanti, al personale della scuola e agli studenti ha disposto la chiusura della centrale di via Danimarca. Le lezioni saranno garantite a distanza con la Dad. Gli ambienti sono stati sanificati.

“Pur avendo notizia di soli 3 alunni del nostro Liceo risultati finora positivi al tampone Covid-19, percentuale assolutamente minima, considerata la consistenza numerica di circa 1700 persone della nostra comunità, – scrive la dirigente il Consiglio di Istituto, ha disposto per gli studenti di tutte le classi a partire da lunedì 12 ottobre a venerdì 23 ottobre quale misura urgente, precauzionale e preventiva di massima tutela sanitaria per l’intera comunità educante e studentesca dell’Istituto, nonché per le famiglie di riferimento”.

A quanto pare una misura stabilità dal consiglio poiché “nonostante le regolari e tempestive segnalazioni delle situazioni di positività e successivi solleciti della scrivente, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo, con conseguente mancata individuazione dei contatti stretti e definizione dei provvedimenti di isolamento obbligatorio, nonché dell’impossibilità oggettiva di avviare una qualsiasi interlocuzione, anche solo telefonica, con l’Usca Scuole2 del Distretto 42; – considerato che il provvedimento di isolamento obbligatorio dei contatti stretti (compagni, operatori, scolastici), di competenza del Dipartimento di Prevenzione, così come ribadito anche nella Circolare dell’Asp”.

Gli studenti dei plessi di viale Strasburgo e di via Tranchina, non essendo coinvolti nel rischio contagio, svolgeranno regolarmente le attività didattiche in presenza.

L’Ufficio di Presidenza e gli Uffici di Segreteria rimarranno regolarmente aperti, anche al fine di garantire l’attività e il funzionamento dei plessi distaccati. Il Personale ATA e le Bibliotecarie espleteranno il proprio servizio regolarmente, secondo l’orario di lavoro stabilito. I Docenti riceveranno indicazioni dettagliate riguardo alla nuova organizzazione della Didattica a Distanza.