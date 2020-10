istituti comprensivi

Sono due le classi di due istituti comprensivi di Siracusa, Archia e Brancati, che sono state poste in quarantena. Il motivo sta nella positività di due alunni e così sono scattati i protocolli sanitari per impedire la diffusione del contagio. Il virus si fa strada anche in città e ieri c’è stata la scoperta dei sei operatori sanitari e due pazienti dell’ospedale Umberto I risultati positivi al Covid19. In via cautelativa è stata disposta momentaneamente la sospensione dell’attività chirurgica programmata e dell’attività di assistenza ambulatoriale con il solo mantenimento di assistenza al parto ed alla emergenza-urgenza che comunque sarà garantita grazie all’apporto dell’ospedale di Lentini.

A Lampedusa 2 insegnanti e almeno quattro alunni della scuola elementare Luigi Pirandello di Lampedusa sono risultati positivi al Coronavirus; per questo motivo domani l’istituto domani resterà chiuso. Da domani sarà possibile effettuare, a Lampedusa e Linosa, il tampone rapido che è gratuito e volontario. Se ne faranno, ogni giorno, un numero massimo di 100, secondo gli accordi presi dall’amministrazione comunale, l’assessorato regionale alla Sanità e l’Asp di Palermo.

Un prete gesuita della chiesa Casa Professa è risultato positivo al Coivd19. Lo hanno confermato gli stessi padri che hanno annunciato la chiusura della chiesa del Gesù per oggi e la conseguente sospensione delle messe domenicali.

Frattanto, sono 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4401 gli attuali positivi e passano a 426 i ricoverati in ospedale con un incremento di 4 ricoveri rispetto a ieri.

Anche oggi si registra 1 nuova vittima tra persone positive al Covid: il totale sale a 336. La vittima è un uomo di Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo I guariti sono 38. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.