I colloqui iniziano domani

Domani alla Fiera del Mediterraneo non ci saranno solo anziani, insegnanti e uomini delle forze dell’ordine per vaccinarsi. Anche i giornalisti. Sono stati 120 a presentare la domanda per coprire un posto di addetto stampa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, a tempo determinato per l’ufficio straordinario che gestirà la comunicazione durante il periodo di emergenza Covid-19.

L’appuntamento sarà domani mattina per il colloqui all’edificio 20 dove c’è l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid. Il contratto avverrà come prestazione d’opera con partita Iva, con un compenso massimo di 3.300 euro mensili onnicomprensivi (lordi).

Per candidarsi era richiesta l’iscrizione all’albo da almeno cinque anni. Il concorso è aperto si a giornalisti iscritti nell’elenco dei pubblicisti sia a quello dei professionisti.

Per assegnare parte del punteggio (massimo 50 punti) l’azienda ospedaliera valuterà l’esperienza professionale, i titoli di studio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, oltre al curriculum formativo e professionale dei candidati. Il rimanente 50 per cento del punteggio sarà determinato dal colloquio.