Lo ha comunicato il sindaco

Ancora una donna è morta a causa del Coronavirus in Sicilia. Si è spenta oggi dopo oltre tre mesi di agonia in un reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civico di Palermo la settantenne risultata positiva a Caccamo. Era stata ricoverata a metà marzo dopo l’esito del test e non è mai uscita dalla Terapia Intensiva.

L’anziana viveva nel comune in provincia di Palermo con la famiglia. Colpito dal virus anche il figlio cinquantenne che, fortunatamente è riuscito a salvarsi. La donna invece, a seguito di complicanze cardiovascolari è deceduta.

Ad annunciarlo questa mattina della sua pagina Facebook è stato lo stesso sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola.

“Cari Concittadini – ha scritto nel profilo – abbiamo appreso tristemente che la nostra concittadina ricoverata da diversi mesi a causa del coronavirus, purtroppo, per sopravvenute complicanze cardio-circolatorie è venuta a mancare. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un abbraccio simbolico e a nome di tutta la nostra comunità esprimiamo il nostro cordoglio”.