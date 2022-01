Al via dal 7 gennaio da Ventimiglia di Sicilia

Il viaggio di VacciniTour riprende con sei nuovi appuntamenti. Medici e infermieri della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid di Palermo sono pronti a ripartire per assicurare la vaccinazione anche a chi vive in città ed in paesi sprovvisti di centri vaccinali.

Prima tappa a Ventimiglia di Sicilia

Il nuovo calendario inizierà dal 7 gennaio: prima tappa del 2022 la guardia medica di Ventimiglia di Sicilia, in piazza Santa Rosalia 8. Una squadra con personale sanitario e amministrativo della struttura commissariale sarà sul posto a vaccinare dalle 10 alle 17. Sarà possibile recarsi direttamente sul posto, anche senza prenotazione, o registrarsi a questo link e scegliere la tappa di propria preferenza (modalità consigliata, perché in questo modo si possono già stampare i moduli per la vaccinazione e presentarsi all’appuntamento con la documentazione già pronta).

È necessario portare tessera sanitaria e documento di identità valido. Saranno somministrate prime e seconde dosi alla popolazione over 12 e terze dosi alla popolazione over 16.

Il calendario di gennaio

Di seguito, l’elenco degli altri appuntamenti già fissati:

10 gennaio, ore 10-17: Altofonte, Palazzetto dello Sport, via Discesa Giardini;

12 gennaio, ore 13,30-18,30: Ficarazzi, Comune, via Caduti di Nassiriya;

14 gennaio, ore 10-16: Alimena, Sala Balducci, piazza Antonio Alimena;

15 gennaio, ore 10-17: Giardinello, Anfiteatro comunale, via Aldo Moro;

22 gennaio, ore 10-16: Alia, Centro direzionale, Contrada Chianchitelle.

I contagi galoppano, Sicilia rischia zona arancione

Intanto, il contagio da Covid19 in Sicilia continua a crescere ad un ritmo senza precedenti. In una regione appena entrata in zona gialla sembra proprio che la zona arancione non si potrà evitare. Bisogna solo comprendere se arriverà fra una o due settimane e lavorare per evitare la zona rossa. Se non si riesce a frenare il contagio anche quella arriverà entro un mese o poco più.

In effetti, i numeri sono impietosi. Duemila positivi in più rispetto all’ultima rilevazione: 6.415 contro i 4.384 di ieri.

Scende però il tasso di positività: dal 17 all’11%, 40 le vittime. Anche i dati dell’Agenas sui ricoveri negli ospedali di pazienti Covid con sintomi sono sconfortanti: in Sicilia il tasso di occupazione di posti letto ha raggiunto il 24%, rispetto al 19% della media nazionale.