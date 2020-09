Covid19, vanno ad un diciottesimo sei positivi tra Sin Cipirello e San Giuseppe Jato

Ignazio Marchese di

15/09/2020

Sei residenti a San Giuseppe Jato sono positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Agostaro. I sei hanno partecipato ad una festa per un diciottesimo compleanno. Tra i positivi i parenti del piccolo di 28 giorni che è stato ricoverato all’ospedale Cervello. Anche il bimbo è risultato positivo. Tra i positivi anche un dipendente di un locale che si trova tra San Giuseppe Jato e San Cipirello. Il ristorante è chiuso. “Ho il dovere di comunicarvi che l’Asp mi ha informato che 6 nostri concittadini sono positivi al Covid-19. Allo stato attuale le persone non sono ospedalizzate ma in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni – ha detto il sindaco – L’Asp ha attivato tutte le procedure per il tracciamento delle persone che possono essere venute in contatto con i soggetti interessati. Vi ricordo l’obbligo dell’uso della mascherina, di evitare assembramenti, dì rispettare il distanziamento sociale e di adottare comportamenti prudenti tali da non favorire il diffondersi del virus. Vi invito ad avere un atteggiamento responsabile e a collaborare con le Autorità. Ai nostri concittadini risultati positivi, in questo momento difficile, va il nostro sostegno e il nostro affetto con l’augurio di una pronta ripresa”. Salgono ad 8 i contagi da covid-19 a Terrasini. Altre due persone sono risultate positive al coronavirus ed immediatamente è scattato il dovuto protocollo per il loro isolamento e l’avvio dell’indagine epidemiologica per risalire alle loro frequentazioni delle ultime settimane. I contagi in crescita hanno indotto il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci a convocare, ieri pomeriggio, una riunione con i medici di famiglia e le forze dell’ordine per fare un punto sulla situazione dell’emergenza in paese. Un confronto importante per intraprendere le misure idonee per il contenimento della diffusione del virus.

Sei residenti a San Giuseppe Jato sono positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Agostaro. I sei hanno partecipato ad una festa per un diciottesimo compleanno.

Tra i positivi i parenti del piccolo di 28 giorni che è stato ricoverato all’ospedale Cervello. Anche il bimbo è risultato positivo. Tra i positivi anche un dipendente di un locale che si trova tra San Giuseppe Jato e San Cipirello. Il ristorante è chiuso.

“Ho il dovere di comunicarvi che l’Asp mi ha informato che 6 nostri concittadini sono positivi al Covid-19. Allo stato attuale le persone non sono ospedalizzate ma in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni – ha detto il sindaco – L’Asp ha attivato tutte le procedure per il tracciamento delle persone che possono essere venute in contatto con i soggetti interessati.

Vi ricordo l’obbligo dell’uso della mascherina, di evitare assembramenti, dì rispettare il distanziamento sociale e di adottare comportamenti prudenti tali da non favorire il diffondersi del virus. Vi invito ad avere un atteggiamento responsabile e a collaborare con le Autorità. Ai nostri concittadini risultati positivi, in questo momento difficile, va il nostro sostegno e il nostro affetto con l’augurio di una pronta ripresa”.

Salgono ad 8 i contagi da covid-19 a Terrasini. Altre due persone sono risultate positive al coronavirus ed immediatamente è scattato il dovuto protocollo per il loro isolamento e l’avvio dell’indagine epidemiologica per risalire alle loro frequentazioni delle ultime settimane.

I contagi in crescita hanno indotto il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci a convocare, ieri pomeriggio, una riunione con i medici di famiglia e le forze dell’ordine per fare un punto sulla situazione dell’emergenza in paese. Un confronto importante per intraprendere le misure idonee per il contenimento della diffusione del virus.