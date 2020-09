Sono 77 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.919 positivi di cui 158 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 141 in regime di ricovero ordinario, 1.761 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.383 casi dall’inizio dell‘epidemia.

I tamponi eseguiti sono 4327 che portano il totale a oltre 407mila. Restano 292 i morti accertati per covid19 nell’isola dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi positivi 2 sono migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa.

Bisogna rilevare come ci sia un incremento degli ospedalizzati: uno in più in terapia intensiva e 6 in più i ricoverati totali. Il report riguardante le terapie intensive mostra una situazione abbastanza chiara: sono 7 i ricoverati a catania, 6 a Palermo, 3 a Messina e da oggi uno a Caltanissetta

Sul fronte della suddivisione fra province sono ben 37 i nuovi contagiati a Palermo fra i quali ci sono i 2 migranti, 20 sono a Catania, 8 ad Agrigento, 4 a Ragusa e 4 a Trapani, 2 a Messina e 2 a Enna.

Proprio oggi l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, confermando l’allarme sulla crescita degli ospedalizzati, ha annunciato l’arrivo di ben 2 milioni di tamponi rapidi per fronteggiare la situazione e dare risppste il più veloci possibili alla richeista di controlli. ma contemporanemente l’assessore ha raccontato, nel corso di una conferenza stampa, come l’ospedalizzazione riguardi il 10% circa dei contagi spegnendo poi l’allarme sul numero dei posti letto disponibili che è sufficente ad affrontare la situazione.

Intanto oggi cresce l’allarme per altri contagi. Un po’ di preoccupazione nel mondo della scuola dove un contagio ha già causato la chiusura di un plesso palermitano per sanificazione. C’è poi grande attenzione anche alla situazione dell’Ufficio regionale del lavoro, il centro per l’impiego di Palermo che denuncia un secondo contagio ma resta chiuso al pubblico per tutta questa settimana in attesa di ulteriori decisioni