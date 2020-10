indiscrezioni sui provvedimenti in preparazione

Chiusura anticipata dei ristoranti e dei pub alle 23 o forse ddirittura alle 22, e durante il giorno distanziamento fra i tavoli ed anche frai commensali, raddoppio del distanziamento in occasione degli spettacoli e delle manifestazioni, limiti stringenti al pubblico presente anche negli stadi, possibile chiusura delle palestre. Se la situazione dovesse continuare a peggiorare stop anche alle attività dei centri commerciali e dei negozi non di prima necessità.

Non sarà un lockdown perchè gli uffici resteranno aperti e le industrie continueranno a produrre ma lo stop a molte attività potrebbe essere imposto in una sorta di chiusura a fisarmonica ovvero con chiusura all’aumento dei contagi e riapertura alla diminuzione e così via.

Sono le misure allo studio da parte del governo per fronteggiare il nuovo aumento dei casi di positivi al covid19. Misure che potrebbero essere presentate al Parlamento già martedì sotto forma di proposta per il provvedimento di ottobre.

La misura certa sembra essere l’obbligo di mascherina anche all’aperto in tutta Italia. Le altre misure potrebbero essere prese dai presidenti delle Regione su specifica delega prevista dalla nuova norma ed essere variabili in funzione dell’andamento dei contagi. In particolare la chiusura anticipata di bar, ristoranti e pub scatterebbe da subito, quella dei negozi e dei centro commerciali nel caso si superi il livello di guardia che potrebbe essere stabilito a 3500 contagi nel Paese in un giorni.

Misure che difficilmente l’Italia potrà sopportare e che porteranno all’inevitabile fallimento di centinaia di attività. In Sicili misure simili erano allo studio la scorsa settimana e ils olo averne parlato ha causato il sollevamento di critiche e polemiche tanto che nell’ordinanza Musumeci di una settimana fa, alla fine, non sono state assunte decisioni del genere. Decisioni che, però, potrebbero arrivare fra qualche giorno.

Non chiuderà, invece, la scuola come chiedono tanti genitori spaventati da Nord a Sud