Siglato accordo tra comune e gruppo Karol per fronteggiare richiesta di test

Un hub per rispondere all’incessante richiesta di tamponi, fronteggiare l’emergenza determinata dall’impennata dei contagi, che si sta registrando dopo le festività natalizie e per offrire un servizio in più al cittadino che, per carenza di gazebo e strutture adibite, è costretto a lunghe file per sottoporsi ai test rapidi antigenici.

È quanto prevede un accordo siglato tra il sindaco del Comune di Villabate, Gaetano Di Chiara, e il gruppo Karol strutture sanitarie, presieduto da Marco Zummo, che prende il via oggi nella piazza San Giuseppe di via Giovanni Papa Polo II.

Zummo “Potremmo estendere il servizio in altri paesi della provincia”

“Di fronte all’incessante richiesta di tamponi rapidi che provengono da tutta la città – spiega Marco Zummo – ma anche dai paesi della provincia abbiamo pensato di promuovere questo servizio in accordo con il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini, costretti a delle file lunghissime per effettuare il test. Partiremo con Villabate ma non escludiamo di prevedere il servizio anche in altri paesi della provincia”.

Il servizio sarà disponibile dalle 8 alle 14 e sarà rilasciato anche il green pass. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il call center al numero 091 7745426.

Oltre 900 tamponi drive-in effettuati a Palermo e provincia

Intanto, sono stati complessivamente 931 i tamponi rapidi effettuati ieri nei 4 drive-in allestititi dall’Asp di Palermo tra città e provincia, con 244 positivi (26,21%). Alle due postazioni della Casa del Sole e di Partinico attivate il 31 dicembre scorso, si sono aggiunte questa mattina anche quelle di Termini Imerese e Cefalù.

Altri drive in si aggiungeranno in provincia nel corso della settimana. A Casa del Sole di Palermo 280 tamponi, 59 positivi (21,07%), a Cefalù 150 tamponi, 20 positivi (13,33%), a Partinico 205 tamponi, 40 positivi (19,51%), a Termini Imerese 296 tamponi, 125 positivi (42,43%).

Oggi l’attività proseguirà regolarmente nei 4 drive in aperti dalle 9 alle 16 (con ingresso dell’ultima autovettura nelle strutture alle 15.30).

Tamponi all’istituto zooprofilattico

I tamponi al drive in all’Istituto zooprofilattico di via Marinuzzi a Palermo di oggi. Sono stati eseguiti complessivamente 592 test. Di questi 145 sono risultati positivi. Il tasso di positività è del 24%.