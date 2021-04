Palermo a un passo dalla zona rossa

Si attende la decisione

Le regole da rispettare se dovesse essere dichiarata

L’incognita della scuola

Palermo viaggia verso la zona rossa anti covid19 che potrebbe essere dichiarata già oggi ed entrare in vigore da domani o al massimo da dopodomani. Ma cosa accadrebbe in quel caso? Sono 8 le regole cardine applicate in tutte le 35 zone rosse attualmente attive in Sicilia e che verrebbero estese anche a Palermo. Ma resta aperta la domanda su cosa accadrà per le scuole

Le otto regole da rispettare in zona rossa in Sicilia

1) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le seconde case (abitazioni non principali).

2) È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali, raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico di piante.

3) Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto.

4) Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

5) Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).

6) Chiusura dei centri commerciali o outlet.

7) Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

8) Rimane, inoltre, sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e riscaldamento.

La grande incognita della scuola

Ma resta l’incognita della scuola per la quale le regole della Regione non dicono nulla mentre i decreti legge nazionali le lasciano aperte fino alla prima media ma danno la facoltà al sindaco di deliberarne la chiusura. Molti sindaci lo hanno fatto ed è plausibile che lo faccia anche Orlando che con la scuola se la prende da sempre.