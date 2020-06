L’emergenza Covid19 cambia la percezione politica degli italiani e a sorpresa non è il Premier Conte o il governo nazionale ad ottenere fiducia e apprezzamento. sono invece i governatori di Regione a guadagnare credito e stima da parte degli elettori che non si affidano neanche ai sindaci delle loro città come accaduto, invece, in occasione di altre vicende.

Sono 7 i Presidenti di Regione oggi più apprezzati: secondo l’indagine dell’Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento. Una indagine commissionata da La7 e resa nota stasera.

Si tratta di, Zaia, De Luca e Bonaccini che conquistano il podio nel gradimento dei cittadini. La gestione del sistema sanitario e la capacità di contenimento del Covid negli ultimi mesi di emergenza hanno inciso profondamente sull’opinione pubblica. Molto marcati risultano i trend: in 4 Regioni, Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia, l’apprezzamento dei cittadini segna profonde differenze rispetto al dicembre scorso.

Ma la grande sorpresa, oltre il secondo posto del governatore Campano de Luca, è la crescita esponenziale del gradimento del governatore siciliano Nello Musumeci che partiva dal fondo della classifica ereditato dal suo predecessore Rosario Crocetta.

Musumeci fa un balzo in avanti che lo porta sesto nella classifica generale dei governatori con un gradimento che sale oltre la metà degli intervistati e raggiunge quota 53%

“La gestione sanitaria e la capacità di contenimento del Covid-19 – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – hanno inciso profondamente sull’opinione dei cittadini, con valori che appaiono significativi non solo in Veneto, ma anche in Campania e in Sicilia, dove sono risultate apprezzate dall’opinione pubblica la fermezza dei Presidenti di Regione e le misure adottate per frenare la diffusione del virus”.

Nella graduatoria dei cittadini, un buon gradimento – con valori tra il 49 ed il 40% – ottengono altri Governatori: Toti, all’ottavo posto, della Regione Liguria; il presidente del Lazio Zingaretti, Emiliano (Puglia), Santelli (Calabria), Marsilio (Abruzzo). Più indietro, tra le altre regioni con oltre un milione di abitanti, Fontana, Cirio e Ceriscioli.

“Molto marcati – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – risultano i trend derivanti dagli effetti della gestione Coronavirus: in 4 Regioni l’apprezzamento dei cittadini segna profonde differenze rispetto al dicembre scorso”. In 6 mesi, De Luca guadagna 25 punti, passando dal 37% al 62% di oggi. Forte incremento anche per il veneto Zaia, dal 60% al 75%; cresce di 14 punti il Presidente della Regione Siciliana Musumeci, dal 39% di dicembre al 53% odierno.

Di segno opposto, nell’analisi condotta per LA7, il trend in Lombardia, dal 54% di dicembre al 38% di oggi: il governatore Attilio Fontana sembra pagare la gestione dell’emergenza Covid, perdendo 16 punti nel gradimento dei cittadini.