il commento dei consiglieri comunali del M5S

“Dalla riunione congiunta della I e III Commissione è emerso ancora più palese lo stato di abbandono e crisi in cui si trova l’Amat e il probabile contenzioso fra la stessa partecipata e il Comune sui circa 9 milioni di euro disallineati“.

Lo dicono i consiglieri grillini al Comune di Palermo Ugo Forello (capogruppo), Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo.

E ancora: “La proposta di bilancio del 31/12/2007 predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata inviata inoltre al socio Comune di Palermo con una perdita di esercizio di circa 6 milioni e 400 mila euro e inserendo fra i crediti dovuti i 9 milioni di euro di cui il Comune ha preteso la cancellazione. La società, inoltre, dall’inizio del 2018 ad oggi ha maturato un’ulteriore perdita di 3 milioni di euro. La società rischia adesso lo stato di insolvenza e il fallimento se non si interverrà in tempi rapidi, mentre l’amministrazione, con le sue condotte acefale e in assenza di pianificazione, sembra volere determinare proprio questo stato”.

