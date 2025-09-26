Tre feriti a Palermo per il crollo del cornicione della chiesa di Santa Ninfa in via Maqueda a Palermo.

La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio ecclesiastico.

I calcinacci caduti per strada hanno ferito tre passanti che sono stati portati in ospedale dai sanitari del 118.



