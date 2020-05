L’emergenza covid19 Sicilia ha tranciato la principale industria dell’Isola ovvero il Turismo. E la ripartenza sarà lunga e difficile nonostante gli interventi messi in campo anche dalla regione siciliana raccontatici anche dall’assessore Manlio Messina nel corso del dibattito di BlogSicilia “Sicilia Anno zero” dedicato al Turismo,

Del tema oggi si occupa anche un’inchiesta del Rapporto Sud del Sole 24 Ore di oggi venerdì 8 maggio è dedicata all’impatto della crisi sul turismo siciliano e alle sue strategie per la ripresa.

Crollano gli arrivi degli stranieri, la Sicilia cerca un nuovo modello. Dalle Isole Eolie a Taormina l’industria delle vacanze chiede certezze. Gli imprenditori: “Andare oltre l’assistenza, un atto di coraggio per riprogrammare il futuro”. Un velo di depressione accomuna gli imprenditori del settore in quelle che erano le capitali del turismo siciliano: dalle Eolie a Taormina, da Cefalù a Siracusa. Il lockdown ha azzerato tutto ma ha soprattutto messo un’ipoteca pesante sul futuro perché all’orizzonte si vede solo il buio. Ma il discorso vale anche per altre aree della Sicilia, come Agrigento: la Valle dei Templi è di solito meta privilegiata del turismo organizzato.

I dati dell’ultimo bollettino dell’Enit sono arrivati come una doccia fredda: per rimanere alla Sicilia, Enit segnala per il ­2020 un calo solo su Palermo del 16,8% di turisti italiani e del 22,7% di turisti stranieri. Per quanto limitato il dato è interessante anche per il resto della regione e si può benissimo ipotizzare, senza tema di smentita, che vale ancor di più per le tradizionali mete del turismo internazionale come Taormina o per le nuove mete come Catania e il siracusano.

A fronte di questa drammatica situazione la ripartenza non la si vede ancora all’orizzonte. La riapertura, ancora non programmata, non sarà comunque la panacea di tutti i mali. La fase di convivenza con il virus sarà lunga e il turismo per questa estate sarà, probabilmente, solo o in larga parte interno e la paura di molti limiterà viaggi e spostamenti