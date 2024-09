Parte di un balcone di un palazzo storico è caduto la scorsa notte in via Mariano Stabile ad angolo con via Ruggero Settimo. Per fortuna in quel momento nessuno stava passando.

Il blocco di muratura era molto pesante e avrebbe potuto provocare danni seri se avesse colpito qualche passante. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone.

Sono in corso le verifiche da parte della polizia municipale per chiedere ai proprietari i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del prospetto.

La strada crolla dopo poche ore, le proteste nel Palermitano

Qualche mese fa ci fu un sopralluogo in pompa magna dell’amministrazione comunale di Marineo per il collegamento tra la via Makella e la strada Statale 118, con i lavori in corso per verificare, parole dette su Facebook, “lo stato di avanzamento dell’imponente opera”. Nemmeno il tempo di finirlo, quel sopralluogo, che ne giro di qualche ora, sempre sulla pagina Facebook del Comune di Marineo, è apparso l’avviso che nello stesso punto c’era stato un cedimento. Con tanto di proteste dei cittadini, che non hanno potuto fare a meno di notare la cosa, con conseguenti critiche all’amministrazione comunale.

Le proteste sui social

“Di fatto quindici famiglie non potevano più rientrare a casa dopo il crollo, avvenuto poco dopo la passerella – scrive un utente su Facebook – Dopo le lamentele da parte nostra ci è stato reso possibile rientrare a piedi, ma assumendoci la responsabilità. Posso capire che i lavori debbono andare avanti, ma dove sono le autorità che stamattina dicevano che la situazione non era pericolosa e si facevano fotografare?”.

L’avviso dell’amministrazione

Ed in effetti a dimostrare le cose non fossero andate proprio per il verso giusto, lo dimostra un altro post di Facebook della stessa amministrazione, a poche ore di distanza da quello del sopralluogo, che avvertiva di un “cedimento in via delle Ginestre”, con l’indicazione ai cittadini di utilizzare “una pista provvisoria a cui si accede tramite la via Makella per poi proseguire sulla via di fuga e successivo collegamento con via delle Ginestre”. Un bypass, insomma, che probabilmente i cittadini avevano capito e ottenuto anche prima dell’avviso.

L’ordinanza

Ovviamente, con l’avviso, è arrivata anche l’ordinanza del sindaco, Franco Ribaudo. “Con decorrenza immediata e sino a fine lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità, la chiusura e l’istituzione del divieto di circolazione lungo la via delle Ginestre, tratto compreso via Agrigento e via delle More – si legge -, Dispone che a cura della Ditta esecutrice dei lavori venga predisposta e collocata la prescritta segnaletica stradale, transenne e quanto altro per la messa in sicurezza della pubblica incolumità. Dispone l’utilizzo della pista provvisoria a cui si accede tramite la via Makella, via Fasci Siciliani parte della realizzanda Via di Fuga e collegamento con via via delle Ginestre”.

