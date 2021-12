nessun ferito

Paura questa mattina a Terrasini, in provincia di Palermo, dove è crollata una palazzina. Il crollo è avvenuto questa mattina attorno alle 10.30. Si tratta di un immobile disabitato e in grave stato di abbandono.

Tre auto danneggiate

Per fortuna nessuno passava al momento del crollo e nessuno si è fatto male ma alcune automobili sono rimaste danneggiate. Il crollo è avvenuto in via Ventimiglia nelle vicinanze dell’ufficio postale del paese. Le auto danneggiate sarebbero di proprietà di tre dipendenti dell’uffici postale. “Prima è caduto il tetto dell’abitazione, poi il muro esterno. Per fortuna non c’era nessuno sotto”, dice un uomo che ha assistito al crollo di Terrasini. Sul posto i Vigili del Fuoco che dovranno mettere transennare e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo del crollo anche i Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso.

L’abitazione era disabitata

Alcuni vicini prima hanno sentito il boato del tetto che è caduto e poi le pareti sono collassate. “Abbiamo già contattato una ditta per mettere in sicurezza la zona e i vigili del fuoco – dice il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci – Per fortuna in quel momento nessuno stata passando. La casa era disabitata e adesso la zona sarà messa in sicurezza. A essere danneggiate tre auto che erano in sosta nei pressi dell’abitazione”.

La frana a cala rossa

Il crollo della casa sarebbe stato accelerato dalla pioggia di questi giorni. Lo stesso motivo che ha portato al crollo dei giorni scorsi di un tratto del costone roccioso di Cala Rossa. Il mare in tempesta e il forte vento ha eroso una parte della costa. E’ caduta giù all’altezza della scala in cemento che si trova davanti all’Isolotto.