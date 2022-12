l'appello

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro è tornato in Burundi per aiutare la popolazione locale. Cuffaro qualche anno fa ha fondato, insieme a Stefano Cirillo, la Onlus Aiutiamo il Burundi.

Tra i poveri e i malati

Cuffaro dalla terra africana chiede il supporto e l’aiuto di tutti. In un post pubblicato sui social dalla onlus si legge: “Siamo tra i poveri e i malati di Cibitoke. Qui in Burundi, la natura, è una cattedrale, le cui volte vive, hanno le espansioni ed il fiato delle cose infinite e canta la forza dello spirito e dei sensi”.

La speranza

“Qui il Cielo che copre le sofferenze delle anime che gemono nella miseria, nella malattia e nella fame non riesce però a tenere prigioniera la speranza”.

Il conforto

“Io sento il peso della mia anima incrinata ed il rantolo delle sue ferite, ma la sento viva, ed è questo il mio conforto”.

C’è tanto da fare, l’appello ad aiutare

“Qui, dove è più doloroso il faticoso silenzio di chi vive che il quieto silenzio di chi muore. Le campane della Chiesa che abbiamo edificato urlano la speranza che mai vinta e mai paga, pianta nella mia testa la sua bandiera.

Nei villaggi di questa terra, senza acqua, senza luce, senza cibo c’è tanto da fare.

C’è bisogno di Umanità e Amore.

Aiutiamoli a casa loro”.

Il progetto per aiutare le mamme bambine

Cuffaro è impegnato soprattutto in un progetto di supporto alle cosiddette mamme bambine, che in quella realtà partoriscono anche a 12 anni.

L’emozione di Cuffaro e il corso per i medici africani

In una nota di ieri Cuffaro aveva fatto sapere: “Oggi è una vera emozione. Dopo anni di sforzi profusi in Burundi con il dottore Stefano Cirillo, attraverso la nostra Onlus “Aiutiam❤️ il Burundi”, siamo tornati dopo la pandemia, accogliendo l’invito del ministro alla Salute, Mrs. Sylvie Nzeyimana, per un corso di formazione teorico pratico, per medici Burundesi per l’utilizzo dell’ecografia ostetrico-ginecologica. Il corso ha avuto inizio nel 2019 con la sua prima edizione e oggi si è svolta la seconda dinanzi ai medici Burundesi, provenienti da ben cinque ospedali del Paese, alle autorità e ai giornalisti locali”.

“Stiamo facendo la nostra parte”

“Popolo povero, ma laborioso – aveva concluso Cuffaro – e noi stiamo facendo la nostra parte per aiutarli a casa loro. Vogliamo ancora ringraziare il console italiano, dott.ssa Caterina Iammetti, che ha presentato l’evento di formazione tanto atteso”.

E’ possibile sostenere la onlus anche attraverso il 5Xmille.