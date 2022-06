Volete trascorrere una serata in un ambiente esclusivo con un panorama mozzafiato coccolati sorseggiando degli ottimi distillati e fumando un buon sigaro?

E’ possibile farlo nel nuovo locale Nicita Cigar Lounge che si trova nella splendida cornice del Domina Zagarella Resort a Santa Flavia. Federico Marino master blend che ha creato il primo sigaro siciliano vi accompagnerà in un percorso che vi farà scoprire tutti i segreti degli ottimi rum o di pregiati whisky e la storia dei sigari.

“Abbiamo creato un ambiente unico in questo splendido Resort sia chi decide di trascorrere delle vacanze all’insegna del mare, dell’ottimo cibo e di tanta cultura, ma anche per chi la sera vuole trascorrere qualche ora di puro relax concedendosi una serata davvero unica – dice Federico Marino – Grazie ai consigli di preziosi esperti quanti decidono di trascorrere la serata nella Cigar Lounge potranno apprezzare le fragranze e le caratteristiche delle etichette di alta qualità che abbiamo scelto con cura per offrire ai nostri ospiti una grande varietà per soddisfare tutti i gusti.

Grande spazio anche a tutte le curiosità, aneddoti e le notizie sulla storia e sulla lavorazione dei sigari. Dietro ogni singolo sigaro ci sono anni di studi, di prove, di scommesse e il lavoro di tantissime persone per cercare di realizzare sempre qualcosa di diverso e unico”. Per la Domina Zagarella Resort l’apertura di questo nuovo locale rappresenta la volontà di offrire agli ospiti un altro servizio di livello all’interno del Resort.

“E’ la prima Cigar Lounge che si apre in un Resort – dice Luciano Sozzo direttore del Domina Zagarella Resort – Abbiamo apprezzato molto questa iniziata che sposa la cultura del sigaro e quella degli ottimi distillati che vengono proposti. Abbiamo voluto la Cigar Lounge inserita nella splendida location per fare trascorrere serate davvero uniche ai nostri ospiti. Tra l’altro è previsto nel progetto un intenso programma di incontri e convegni a cui parteciperanno i massimi esperti di pregiati distillati e master blend di sigari che accompagneranno i nostri ospiti in questo percorso unico tra cultura e gusto.