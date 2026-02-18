Nell’ambito della terza edizione delle Giornate della cultura ucraina a Palermo (20–28 febbraio 2026, ingresso libero), ti invitiamo a partecipare a tre appuntamenti gratuiti che si terranno il 26, 27 e 28 febbraio in diversi spazi della città. Ognuna delle tre giornate si aprirà con la presentazione del progetto IMMERSED – promosso dal CESIE ETS e finanziato dall’ESF+ Social Innovation+ Initiative – che valorizza l’inclusione sociale e lavorativa, il dialogo interculturale e la partecipazione attiva attraverso attività che stimolano il benessere, come l’arte e la cultura.

Le Giornate della cultura ucraina si svolgono in occasione del quarto anniversario della guerra su larga scala scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. In un momento storico particolarmente difficile, queste giornate rappresentano uno spazio di incontro e riflessione, ma anche di condivisione di storie, immagini e voci che raccontano la forza e la vitalità di un Paese che continua a resistere.

Gli appuntamenti in cui incontrerai IMMERSED

Tre occasioni per incontrarsi, ascoltare, creare e riflettere insieme.

Ti aspettiamo il 26, 27 e 28 febbraio per condividere arte, storie e visioni che attraversano confini e parlano di casa, memoria e appartenenza.

Giovedì 26 febbraio 2026 | h 20.00

Officine Bellotti, Via Antonio Gagini 31, Palermo

Proiezione cinematografica: Sanatorium

Regia di Gar O’Rourke (2025, 1h30)

Il film ci porta a Odesa, nel sud dell’Ucraina, all’interno del sanatorio sovietico Kuyalnyk, dove pazienti e personale cercano cura e umanità mentre la guerra continua a incombere. Attraverso uno sguardo intimo e profondo, il documentario intreccia tragico e comico, mostrando la vita che resiste anche sotto il rumore delle esplosioni.

La proiezione sarà introdotta da Carmelo Galati, direttore artistico di Cinema City Palermo.

Venerdì 27 febbraio 2026 | h 18.30

RADICI. Museo della Natura, Via Antonio Gagini 23, Palermo

Performance: Come Nasce una Fiaba

con Iryna Ozarynska

Come nasce una fiaba? Da quali immagini antiche prende forma?

In questa performance interattiva, Iryna Ozarynska guiderà il pubblico in un viaggio che parte dai miti della creazione del mondo dei nostri antenati fino alle narrazioni contemporanee. Insieme all’artista, lɜ partecipanti co-creeranno una fiaba in formato libro d’arte, riscoprendo il potere collettivo dell’immaginazione.

Sabato 28 febbraio 2026 | h 17.00

Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria 2, Palermo

Presentazione del libro: L’album blu di Yaryna Grusha

In conversazione con Eleonora Lombardo

Un romanzo autobiografico intenso e poetico che nasce dalla domanda: perché l’Ucraina continua a difendere la propria indipendenza?

Attraverso ricordi, fotografie e memoria familiare, L’album blu racconta la formazione della nuova generazione ucraina e invita a riflettere sui valori della libertà e dell’autodeterminazione. Una testimonianza che intreccia storia personale e grande Storia, chiedendo a ciascuno di noi di prendere posizione.

Le Giornate della Cultura Ucraina a Palermo sono curate da Kateryna Filyuk e Olena Moskalenko, con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli e della Città di Palermo, e con il supporto di CESIE ETS – progetto IMMERSED, Studio Legale Palmigiano e Associati ed Energyhub.

Per maggiori informazioni scrivi a: giulia.desantis@cesie.org.

