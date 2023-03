la ricerca delle "Cart"

A Palermo il vertice dei massimi esperti mondiali di patogenesi, ovvero lo studio dei processi che portano allo stabilirsi e allo svilupparsi di una malattia, e terapia innovativa per combattere Linfomi e mielomi.

Il vertice palermitano

Il 18 marzo nel capoluogo siciliano sono chiamati a raccolta i massimi esperti in un vertice in cui saranno presentati i dati aggiornati e le prospettive future sull’uso dell’ immunoterapia in queste patologie e in particolare sulle Cart (chimeric antigen receptor T-cell therapy) e anticorpi cosiddetti “bispecifici”, che stanno contribuendo a migliorare la sopravvivenza globale dei pazienti affetti da linfoma e a breve saranno anche disponibili per i pazienti affetti da mieloma.

Lo studio sui nuovi farmaci

Tanti nuovi farmaci sono oggi disponibili per i pazienti affetti da malattie linfoproliferative, nuovi farmaci target cioè che bersagliano le cellule tumorali, il loro microambiente e soprattutto oggi anche il sistema immune. “Stiamo assistendo – dice Katia Patti, primario di Oncoematologia del Cervello, tra gli organizzatori del vertice palermitano – a un cambiamento storico nel trattamento dei nostri pazienti che vengono sempre più trattati con terapie più personalizzate e sempre meno tossiche. In alcune patologie abbiamo già abolito l’uso della chemio terapia. Infatti le più recenti linee di ricerca sono orientate allo sviluppo di immunoterapia sempre più efficace come le Cart che richiedono però una complessa manifattura e non accessibili a tutti i centri ematologici o gli anticorpi bispecifici che saranno a breve disponibili in tutti i centri qualificati e per la stragrande maggioranza dei nostri pazienti. Questi farmaci a breve potranno anche essere combinati o utilizzati in associazione alle terapie attualmente disponibili per incrementare la sopravvivenza dei nostri pazienti e anche la qualità di vita”.

Farmaci usati in Oncoematologia dell’Ospedale Cervello

“Questi trattamenti – aggiunge il primario del Cervello – sono già utilizzati da tempo in Oncoematologia dell’Ospedale Cervello e disponibili per tutti i siciliani che invitiamo a farsi trattare vicino casa perché hanno la possibilità di ricevere le terapie più innovative disponibili sia nel mercato che in sperimentazioni cliniche senza doversi spostare dalla loro regione”.