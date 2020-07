firmato protocollo con l'associazione arkè odv

L’assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina e l’Associazione ARKÈ OdV, per mano del suo presidente e legale rappresentante Alessandra Crovetto, hanno firmato ieri un protocollo d’intesa con il quale promuovono un servizio di cure dentistiche gratuite a favore di minori inseriti in comunità educativo assistenziali, comunità alloggio, case famiglia, strutture protette, centri socio educativi, centri di aggregazione ubicati in città e nella sua area metropolitana, nell’ambito del progetto DxA – Un Dentista per Amico, che ha già coinvolto ad oggi 1500 dentisti ed odontoiatri sul territorio nazionale e curato, finora, oltre 7000 minori.

“Una piccola ma importante collaborazione con il privato sociale – ha dichiarato Mattina – che faciliterà l’accesso alle cure dentistiche per gli ospiti delle comunità, rafforzando il sistema di accoglienza e cura di cui la città tutta si fa carico. Un significativo incontro fra pubblico e privato all’insegna della solidarietà”.

Nel dettaglio – si legge nel documento – Arkè si occuperà di:

– Mappare dentisti/odontoiatri presenti nel territorio di interesse, stringere partnership con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri e con le associazioni di settore, partecipare ai congressi dentali al fine di incontrare, informare, inserire nel progetto e fidelizzare dentisti/odontoiatri volontari;

– Incontrare ed informare i coordinatori/educatori delle strutture di accoglienza;

– Assegnare dentisti/odontoiatri alle strutture su indicate in modo che ognuno di loro si occupi di curare gratuitamente e con continuità, i minori suddetti;

– Monitorare il servizio in modo che esso funzioni con efficacia, efficienza e costanza sia dal lato dello studio dentale che dal lato della struttura;

– Dare report periodico del lavoro svolto al Comune di Palermo.

I servizi sociali del Comune di Palermo – Assessorato alla Cittadinanza Solidale e l’Associazione Arkè OdV promuoveranno lezioni gratuite per la prevenzione e la diffusione delle norme di salute Orale e di Sana Alimentazione come da progetto ASSO – A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione, a favore di minori delle strutture di cui sopra. Tale intervento consisterà nella realizzazione di lezioni frontali nelle strutture con prove pratiche da parte di igienisti volontari in modo da unire indissolubilmente cure e prevenzione.

Il Protocollo ha validità biennale a far data dalla sottoscrizione, rinnovabile per un altro biennio previa espressa manifestazione di volontà dei firmatari e non comporta alcun onere finanziario, diretto o indiretto, a carico del Bilancio dell’Amministrazione Comunale ed è, altresì, esclusa qualunque richiesta economica da parte dell’Associazione “Arkè” OdV successiva alla sottoscrizione del presente atto.

Gli interventi posti in essere dai professionisti membri dell’Associazione per svolgere le prestazioni oggetto di questo Protocollo, vengono effettuate a titolo completamente gratuito e non comportano per gli utenti alcun obbligo presente o futuro.