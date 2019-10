il convegno dal 17 al 19 ottobre

Palermo per due giorni al centro dell’attenzione nazionale per le cure palliative.

“Palliativista, pneumologo e rianimatore si incontrano” è il tema del convegno nazionale promosso dall’Hospice dell’Ospedale Cervello in programma dal 17 al 19 ottobre all’Hotel Astoria.

Un appuntamento, responsabile scientifico il dr. Giuseppe Peralta, che si propone di mettere a confronto alcuni fra i migliori pneumologi, rianimatori e anestesisti italiani per un dialogo interdisciplinare indispensabile per una presa in carico del malato e del suo nucleo familiare nella rete delle cure palliative.

Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione, soprattutto delle patologie croniche respiratorie in quanto la broncopneumopatia cronica ostruttiva è la quarta causa di mortalità nel mondo. Si avvierà quindi un confronto sui vari setting assistenziali, con relative peculiarità e criticità, soprattutto per quel che riguarda le cure palliative precoci ed end of life.

Fra i relatori, Italo Penco, Presidente della società italiana di cure palliative che insieme all’Associazione italiana pneumologi ospedalieri e alla Bone Hope patrocinano l’evento, Daniela Tarquini, neurologa che ha partecipato al tavolo tecnico per le linee guida fra neurologia e cure palliative.

Fra gli altri relatori anche Giorgio Trizzino, Guido Biasco, Raffaella Pannuti, Grazia Di Silvestre, Antonello Giarratano, Paolino Savatteri, Antonio Iacono, Baldassare Renda, Daniela Cattaneo, Giovanni Zaninetta.

I lavori si apriranno giovedì 17 ottobre alle 16,30 per concludersi nella mattinata di sabato 19 ottobre.