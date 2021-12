dedicata ai dipendenti pubblici

Ottenere un sussidio sanitario on line con emissione diretta, oggi si può. Aglea Salus, società generale di mutuo soccorso, con la collaborazione di Logos and Salus, che promuove un nuovo modello di welfare ed ecosistema salute, lanciano un rivoluzionario sistema digitale di sanità integrato e accesso alla cura, promuovendo sul mercato, l’emissione diretta del sussidio sanitario (rimborso per le spese mediche).

Sviluppata piattaforma digitale dedicata ai dipendenti pubblici

Questo innovativo sistema viene proposto in anteprima per la pubblica amministrazione. In quest’ottica, è stata sviluppata la prima piattaforma digitale (www.painsalute.com) dedicata al dipende pubblico, al fine di ottenere un rimborso delle spese mediche con innovativi sistemi e-commerce di emissione diretta.

La digitalizzazione del sistema mutualistico, accesso rapido alle cure

Un modello di intervento che riesce a completare, attraverso i più sofisticati sistemi tecnologici, la qualità dell’assistenza sanitaria. Il modello proposto si pone come primario obiettivo, la digitalizzazione del sistema mutualistico. Un accesso rapido alle migliori cure con la garanzia di affidarsi a professionisti ed all’eccellenza del nostro sistema sanitario.

Proporre una sanità connessa

“Investire nella salute – ha dichiarato il dott. Alessandro Di Virgilio, board member Aglea Salus – significa capitalizzare il proprio futuro. Il nostro obiettivo è garantire un diritto costituzionale, attraverso la creazione di un nuovo sistema di risparmio capace di abbracciare i bisogni sociali, assistenziali del cittadino, anche rispetto all’emergenza sanitaria. Con un clik semplice ed immediato si potrà accedere ad un sistema integrato di soluzioni adeguate ai bisogni dei clienti. Il nostro obiettivo è proporre una sanità connessa: come modello di cura disegnato attorno alle differenti esigenze. Perché la salute è il primo dovere della vita”.

Aglea Salus

La Società Generale di Mutuo Soccorso Aglea Salus nasce per realizzare un sistema di Sanità Integrativa diffusa che possa rispondere in maniera efficace ai bisogni di tutela dei cittadini, ottimizzando le disponibilità economiche già impiegate dalle famiglie in questo settore, offrendo ai propri associati prestazioni mediche a costi agevolati nonché un corretto accesso alla diagnosi precoce. Aglea Salus è una Società di Mutuo Soccorso iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi che agisce in ottica cooperativistica mirando a salvaguardare la salute e la qualità di vita dei suoi associati, diffondendo la cultura della mutualità e della prevenzione.