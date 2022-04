Pallanuoto

Punti salvezza. Li cerca il Cus Palermo che alle 16 riceve alla piscina di via Altofonte l’Olympic Roma per la giornata numero 20 del girone Sud del campionato nazionale di serie A2 maschile di pallanuoto.

I giallorossi guidati da Gaetano Occhione sono reduci dall’importante vittoria sul Tuscolano per 13-8 nel turno precedente. Successo che permette agli universitari di avvicinare proprio i capitolini.

Sabato 23 aprile, il Sette palermitano riceve un’altra formazione laziale, l’Olympic Roma che in classifica vanta 10 punti. I padroni di casa dopo 14 partite giocate hanno totalizzato 13 punti e sono in decima posizione, in zona play out. I giochi però sono aperti: i cussini devono disputare ancora 8 match prima di concludere la stagione regolare. La zona salvezza diretta non è lontana.

In serie B, big match tra Waterpolo e Nuoto 2000 Napoli

Nella prima giornata di ritorno del girone 4 della serie B, la Waterpolo Palermo attende l’Ac Group Nuoto 2000 Napoli. La sfida, contrariamente a quanto previsto originariamente, si giocherà alla piscina del Cus Palermo alle 13.45 e non alla Piscina Olimpica. L’impianto comunale è impegnato dalla terza edizione del trofeo Nazionale di nuoto Città Di Palermo.

La sfida tra palermitani e campani che oltre ai 3 punti mette in palio qualcosa in più. La spedizione stagionale dei ragazzi del tecnico Malara procede a gonfie vele grazie alle sette vittorie consecutive messe in cassaforte. La Waterpolo al momento è seconda a quota 21 ma con un match da recuperare. L’unico neo di questa stagione resta la sconfitta della prima giornata maturata alla Scandone di Napoli proprio contro i campani della Nuoto 2000.

La squadra di Malara a caccia dell’ottava vittoria di fila

Dal 12 Febbraio ad oggi però la Waterpolo è cresciuta. Si prevede un match apertissimo con i napoletani, quarti in classifica, che vogliono assolutamente rimanere in scia e provare l’assalto al terzetto d’alta classifica.

La Waterpolo, tuttavia, non può sbagliare ma per tentare di salire sull’ottovolante dovrà dimenticare lo scivolone dell’esordio. La capolista Acese, che ha 24 punti, è ospite della pericolante Etna Waterpolo in una sfida sulla carta ampiamente alla sua portata.

“Incontreremo una squadra che ai nastri di partenza aveva come obiettivo la salvezza e oggi ha la possibilità di poter lottare per i play off – commenta capitan Mario Raimondo – non possiamo permetterci di sbagliare la partita e per questo, a differenza dell’ultima gara, dovremmo cercare di mantenere attenzione e ritmi alti per tutta la gara”.