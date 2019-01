il progetto finanziato da fondazione con il sud

Comitati permanenti all’interno delle scuole per contrastare il bullismo e il cyber bullismo. È il nuovo step di #Giococonilbullo, un progetto a forte impatto sociale nato per combattere il fenomeno del bullismo nel web attraverso momenti di formazione e informazione e la creazione di un network di “Volontari Digitali” appositamente formato. Ieri, il primo Comitato permanente si è riunito per la prima volta all’Istituto d’Istruzione secondaria superiore Alessandro Volta di Palermo in via Passaggio dei Picciotti 1 e nelle prossime settimane lo stesso avverrà negli altri Istituti che partecipano al progetto.

La nascita dei Comitati permanenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo è una delle azioni previste nell’ambito del Progetto #GIOCOCONILBULLO, avviato nel 2017 e che lungo il 2018 ha già realizzato numerosi incontri formativi e dato vita a un piccolo esercito di circa 100 volontari digitali. Insieme: 10 adulti tra psicologi, operatori del Centro Tau e professoresse della scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani, e 80 ragazzi e ragazze degli Istituti Superiori Volta e Vittorio Emanuele III di Palermo.

Il Progetto ha infatti coinvolto direttamente, in qualità di Partner progettuali, l’I.C.S. Alberico Gentili, l’I.T.I. Vittorio Emanuele III e l’I.I.S.S. Alessandro Volta di Palermo, ma è stato aperto a tutte le scuole della Città che con la loro adesione contribuiscono alla costituenda Rete per la lotta al Cyberbullismo, condividendo contenuti e finalità del Progetto.

Una piattaforma ad hoc (https://www.giococonilbullo.com/home/), un Cyberforum e una potente campagna di sensibilizzazione, veicolata attraverso i canali social, sono gli strumenti principali di #Giococonilbullo, la cui finalità principale è quella di educare ad un uso corretto e consapevole del web.

Il Percorso Educativo – elaborato su misura per gli studenti che partecipano alle attività come “operatori” critici – mira a diffondere conoscenze e competenze sul fenomeno del cyberbullismo e sugli effetti negativi che esso causa alle vittime sul piano psicologico, relazionale e sociale, al fine di portare avanti azioni sul territorio, mirate a sensibilizzare e ad informare tutta la comunità educante, per promuovere una tendenza sociale e culturale che condanni apertamente anche questa subdola ed estremamente pericolosa forma di violenza.

Il Progetto #GIOCOCONILBULLO è stato ideato dall’Associazione La linea della palma (www.lalineadellapalma.it) ed è finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD nell’ambito dell’iniziativa Con il sud che partecipa 2015.