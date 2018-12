Eventi dal 7 al 30 dicembre

Il 7 dicembre alle 17,30 presso il laboratorio dell’associazione Figli d’Arte Cuticchio, di Via Bara all’Olivella, 48 si apre il progetto “Da Roncisvalle a Roncisvalle” che inizia con la presentazione del libro “La Macchina dei Sogni” che racconta l’esperienza vissuta nelle tre tappe del festival.

Le pagine di questo libro vogliono restituire il senso dell’ultima edizione della manifestazione, nata sotto il segno dell’utopia. Realizzata tra Palermo, Roma e Roncisvalle, questa edizione del Festival ha dimostrato come un’impresa favolosa possa diventare realtà.

Mimmo Cuticchio ha guidato la sua “crociata di pace”, a partire da Palermo, lungo i sentieri del mito, raggiungendo, dopo un pellegrinaggio di alcuni giorni, il passo di Roncisvalle in Spagna, dove ha raccontato La morte di Orlando. La pubblicazione raccoglie diversi materiali del Festival, che documentano gli spettacoli, le mostre e l’esperienza di Roncisvalle, attraverso il diario di bordo scritto da Chiara D’Ambros, il Carnet de Voyage di Giuliano Scabia e i contributi di 12 “pari” – studiosi in contatto con l’associazione.

Dal 7 al 30 dicembre ci saranno incontri, spettacoli, narrazioni e la proiezione del film documentario che l’Università La Sapienza ha realizzato con le immagini di Walter Balducci, Riccardo Silvi e la regia di Valerio Di Paola.

Gli appuntamenti della manifestazione

Ven 7 dic ore 17,30 presentazione libro La Macchina dei Sogni

Sab 8 e dom 9 dic ore 18,30 Vantamento dei paladini (opera dei pupi)

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

Gio 13 ore 18,00 Orlando e Agrican della Tartaria (narrazione)

Marika Pugliatti

Sab 15 e dom 16 ore 18,30 Malagigi brucia l’arte (opera dei pupi)

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

Gio 20 ore 18,00 Raccontare La Macchina dei Sogni (documentario)

Sab 22 e dom 23 ore 18,30 Ultimo tradimento di Gano (opera dei pupi)

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

Gio 27 ore 18,00 Rinaldo pellegrino (narrazione)

Salvino Calatabiano

Sab 29 e dom 30 ore 17,30 La morte di Orlando (opera dei pupi)

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

dall’11 al 28 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si può visitare il Laboratorio e incontrare Mimmo Cuticchio