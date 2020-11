in azione la polizia municipale in borghese

Tre persone sono state segnalate al prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionati perché fuori Comune. L’operazione è stata condotta da una pattuglia in borghese della polizia municipale di Palermo durante un’attività di appostamento finalizzata alla repressione del fenomeno dei posteggiatori abusivi.

Gli agenti sono intervenuti notando una donna e due uomini dirigersi all’interno di un parcheggio vicino la stazione centrale per appartarsi in una zona buia. Dal successivo controllo è emerso che i tre, tutti pluripregiudicati, facevano uso di droga che è stata sequestrata per effettuare le previste analisi di laboratorio.

Per ognuno di loro è scattata anche una multa di 400 euro perché dalla loro residenza di Termini Imerese si erano diretti a Palermo senza comprovate esigenze di necessità così come previsto dalle norme anti Covid.

Sempre in tema di stupefacenti, stamane i carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio antidroga nel quartiere “Borgovecchio”, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, R.C., 36 anni, palermitano.

L’uomo non appena ha visto i militari ha cercato rifugio in uno scantinato in piazzetta Fontana. I carabinieri lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina.

Nell’abitazione grazie ai cani antidroga sono stati trovati 120 grammi tra cocaina hashish e marijuana, già divisi in dosi, 56 semi di canapa indiani, 100 euro e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Sia l’abitazione che lo scantinato erano abusivamente collegati alla rete elettrica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti. L’uomo è portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida.

Due giorni fa invece, Alfio Mangiameli, 21 anni, lentinese, non solo ha avuto un incidente stradale, andando a sbattere con la sua macchina in modo autonomo contro un muro, ma è stato anche arrestato perché nell’auto i carabinieri, intervenuti per soccorrerlo, hanno trovato droga.

Il giovane deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. E’ stato posto ai domiciliari, mentre il quantitativo di droga, 175 grammi di marijuana, abilmente occultati ed in parte già suddivisi in dosi è stato sequestrato.