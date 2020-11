operazione a lentini

Non ha avuto fortuna Alfio Mangiameli, 21 anni, lentinese, che non solo ha avuto un incidente stradale, andando a sbattere con la sua macchina in modo autonomo contro un muro, ma è stato anche arrestato perché nell’auto i carabinieri, intervenuti per soccorrerlo, hanno trovato droga.

Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio il ventunenne, posto ai domiciliari, mentre il quantitativo di droga, 175 grammi di marijuana, abilmente occultati ed in parte già suddivisi in dosi.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo ma il giovane non ha riportato ferite gravi solo che quando ha visto i carabiniero il nervosismo ha preso il sopravvento. “Alla vista dei carabinieri, ha iniziato a manifestare nervosismo, apparso eccessivo anche se conseguente ad un sinistro stradale. I militari si sono quindi insospettiti ed hanno eseguito una perquisizione, scovando la droga”.

La sua posizione è tuttora al vaglio dei carabinieri che, tramite esami tossicologici, accerteranno se l’uomo al momento dell’incidente, sarebbe stato sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, il giovane è stato sanzionato per il mancato rispetto del Dpcm “in quanto circolava senza alcun giustificato motivo oltre l’orario consentito dalle norme in vigore”.

Un panettiere di Carlentini è stato bloccato nei giorni scorsi dai carabinieri a Siracusa, in prossimità di alcune palazzine situate in una zona popolare, nella zona tra la Mazzarrona e Bosco Minniti, una delle principali piazze dello spaccio della città. Con se, il trentunenne con precedenti penali, aveva diverse dosi di droga, che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe voluto piazzare. Sono state rinvenute e sequestrate in uno degli androni dove era stato avvistato 6 dosi di hashish, per un totale di grammi 24 circa; 25 dosi di marijuana da 17 grammi; 12 involucri di cocaina, da 2,4 grammi; 6 involucri di crack, da 1,30 grammi.