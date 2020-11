blitz dei carabinieri a siracusa

Un panettiere di Carlentini è stato bloccato dai carabinieri a Siracusa, in prossimità di alcune palazzine situate in una zona popolare, nella zona tra la Mazzarrona e Bosco Minniti, una delle principali piazze dello spaccio della città. Con se, il trentunenne con precedenti penali, aveva diverse dosi di droga, che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe voluto piazzare. Sono state rinvenute e sequestrate in uno degli androni dove era stato avvistato 6 dosi di hashish, per un totale di grammi 24 circa; 25 dosi di marijuana da 17 grammi; 12 involucri di cocaina, da 2,4 grammi; 6 involucri di crack, da 1,30 grammi.

I militari, nel corso del controllo scattato questa notte, hanno notato il continuo via vai del trentunenne, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, che si aggirava tra i vari androni d’ingresso dei

palazzi.

I carabinieri lo hanno bloccato, inoltre aveva in tasca 200 euro in piccolo taglio. “Tale elemento ha fatto ritenere che i movimenti che l’uomo aveva fino a quel momento effettuato fossero quelli tipici di un’attività di spaccio e per tale motivo l’ispezione è stata estesa anche nei luoghi dove fino a poco prima si era aggirato. I carabinieri hanno così rinvenuto, nascosto in uno degli androni dei predetti palazzi, un cumulo di dosi di varie sostanze stupefacenti evidentemente pronte per lo spaccio” fanno sapere dal comando provinciale.

Inoltre, è stato sanzionato per violazione delle misure indicate dal Dpcm della Presidenza del Consiglio per limitare la diffusione del Covid19. Infatti, risiedendo a Carlentini non avrebbe dovuto trovarsi a Siracusa.