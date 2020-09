Polizia e carabinieri

Sono 26 le persone finite nell’operazione Demetra conclusa nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della Squadra mobile e dai carabinieri di Siracusa. Gli indagati, 26 in carcere e 2 ai domiciliari, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dai magistrati della Dda di Catania, ha focalizzato l’attività illecita di due gruppi criminali dal 2016 al 2019 che avrebbero gestito due piazze, quella di via Italia 103 e di via Immordini, nella zona nord di Siracusa. Inizialmente, le indagini degli inquirenti si erano concentrate sulla prima banda, finita nel 2012 nell’operazione Itaca della Squadra mobile, che era strutturata come una vera e propria organizzazione. Gli indagati, inoltre, si sono resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro “piazza di spaccio” ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita. I dettagli dell’operazione saranno resi noti alle 10 nel corso di una conferenza stampa alla Questura di Siracusa.