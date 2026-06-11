Associazione culturale Abc presenta la nuova stagione teatrale Turi Ferro 2026-2027 al Golden di Palermo. Ferzan Özpetek, Alessio Boni, Carlo Buccirosso, Nancy Brilli, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Paolo Conticini sono solo alcuni nomi in cartellone, protagonisti della straordinaria programmazione ospitata presso la sede di via Terrasanta 60, che accompagneranno il pubblico dal 9 novembre 2026 al 13 maggio 2027.

Stelle di prima grandezza, nel panorama italiano e internazionale, per dieci imperdibili appuntamenti che spaziano tra generi e linguaggi differenti. Proposte artistico-culturali di indiscusso pregio all’insegna di un teatro sempre attuale. Spettacolare sì, ma profondamente umano.





Dal 9 al 12 novembre 2026, il Maestro Pippo Pattavina inaugura la nuova rassegna del Golden con “Il gioco delle parti” di Luigi Pirandello, regia di Giampaolo Romania.

Dal 27 al 29 novembre 2026, Enrico Guarneri in “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga, regia di Guglielmo Ferro.

Dall’8 al 10 dicembre 2026, Ferzan Özpetek firma e dirige “Il nuovo spettacolo”.

Dal 12 al 14 gennaio 2027, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere nella commedia “Indovina chi viene a cena?” di William Arthur Rose, adattamento di Mario Scaletta e regia di Guglielmo Ferro.





Dal 22 al 24 gennaio 2027, Vincenzo Pirrotta sarà “Il commissario Montalbano”, regia di Guglielmo Ferro.

Dal 23 al 25 febbraio 2027, Paolo Conticini e Mauro Casciari daranno vita al musical “Tootsie”, una produzione Teatro Sistina per la regia di Massimo Romeo Piparo.

Dal 2 al 4 marzo 2027, Nancy Brilli ne “Il padrone” di Gianni Clementi, regia di Pierluigi Iorio.

Dal 16 al 18 marzo 2027, Carlo Buccirosso scrive e dirige “Qualcosa è andato storto”.





Dal 6 all’8 aprile 2027, Toti Mancuso e Totino La Mantia saranno “Due ragazzi irresistibili” di Neil Simon, regia di Giampaolo Romania.

Dall’11 al 13 maggio 2027, la conclusione di quella che si preannuncia una stagione straordinaria è affidata ad Alessio Boni che racconterà “La vita di Molière” firmandone anche la regia.

Teatro Golden

Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA)

Info: 091 6264702

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Associazione culturale Abc

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