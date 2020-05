A Palermo

Nuova puntata nella ‘guerra’ tra mercatari e Comune di Palermo. Dopo le proteste di oggi registrate in viale Francia ecco che arriva una buona notizia per gli ambulanti a partire da venerdì alcuni mercatini saranno operativi.

Inizieranno appunto da venerdì quello di Uditore e di via Nina Siciliana. Seguiranno sabato quelli di Paulsen, Borgo Nuovo e via Montepellegrino. Ed infine lunedì quello di Viale Di Vittorio.

Tutto questo ventiquattro ore dopo dell’ok in giunta comunale alle linee guida per la riapertura. Regole è bene ricordarlo che dovranno essere accettate dai gestori. Nel testo è specificato che “La comunicazione formale da parte dei gestori di essere in condizioni di rispettare le superiori linee guida finalizzate alla tutela della salute pubblica, è considerata condizione necessaria per lo svolgimento delle attività”.

Ma guardiamo nel dettaglio queste regole.

MISURE DI SICUREZZA PER I CITTADINI

Ai soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto di lasciare la propria abitazione

(art. 1 co. 6 del D.L. n. 33/2020);

aI soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° è vietato obbligo di rimanere

al proprio domicilio ed evitare i contatti sociali (art. 1 co. 1 lett. a D.P.C.M. del 17/05/2020);

è vietata qualsiasi forma di assembramento (art. 1 co. 8 D.L. n. 33/2020);

è obbligatorio l’uso delle mascherine o di altri mezzi idonei alla copertura di naso e bocca (art. 23 Ordinanza del

Presidente della Regione n. 21 del 17/05/2020).

Misure a carico del titolare di posteggio nel mercato:

pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione

frequente delle mani;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico

e scarico;

in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da

utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in

vendita

“L’amministrazione comunale – aveva detto ieri il Sindaco Leoluca Orlando – ha predisposto piani di intervento ed utilizzo dettagliati per ciascun’area ove insistono i mercati rionali, anche con il coinvolgimento delle aziende partecipate ed in collaborazione con le forze dell’ordine. Sono piano predisposti in conformità alle prescrizioni previste nei provvedimenti pubblicati nelle ultime ore a livello nazionale e regionale ed alle quali tutti sono tenuti ad adeguarsi. Gli uffici hanno fatto un lavoro che mira a tutelare prima di tutto la salute dei cittadini, tenendo ovviamente conto delle esigenze di tutti. Ci auguriamo che a queste prescrizioni di buon senso tutti si adeguino, altrimenti sarà il danno sarà per tutta la comunità, a partire dai commercianti che non potranno riprendere la propria attività”