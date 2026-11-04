Venerdì 6 novembre, dalle 21.30, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il secondo concerto della terza stagione di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. Sul palco TVAM, progetto post-punk ed elettronico del musicista di Manchester Joe Oxley. Oxley (voce e chitarra) dal vivo è affiancato da Liam Stewart, batteria e programmazione, e da Jason Hargreaves alle tastiere, laptop, e chitarre.

TVAM al secolo Joe Oxley

Il primo album di TVAM “Psychic Data” del 2018 era molto influenzato dagli ascolti in ambito kraut-rock e industrial di Oxley, un dialogo tra il musicista e i sintetizzatori, per un suono cupo e spaziale. Con “High Art Life” del 2022 (pubblicato dalla Invada Records, l’etichetta di Bristol fondata da Geoff Barrow dei Portishead) l’elettronica si macchia di psichedelia, la potenza ritmica e le chitarre shoegaze confermano lo spirito enciclopedico del progetto di Oxley. A febbraio, sempre con Invada Records, è uscito “Ruins”, album plasmato dal dolore, dalla riflessione e dalla trasformazione; un disco che cattura sia il peso della perdita che la strana bellezza che ne deriva. Il post-punk più dark e la retro-wave si uniscono alle atmosfere eteree dello shoegaze.

Dal vivo TVAM è un rito psico-elettronico potente, tra muri di suono lisergici e catarsi dance. Prima e dopo il concerto le selezioni musicali saranno a cura di dj Pul, che sarà affiancato da Maurizio Di Stefano. Gli altri concerti della terza stagione di Pulsar: 4 dicembre Glazyhaze, band shoegaze e dream pop di Venezia; 8 gennaio 2027 Baby Bersek, danceable post-punk band di Amsterdam; 12 febbraio 2027 MadMadMad, trio londinese di musica elettronica, dance-punk e krautrock; 5 marzo 2027 Makeshift Art Bar, band nordirlandese di Belfast tra post-punk, elettronica, hardcore e art rock; 16 aprile 2027 Gans duo musicale alternative rock britannico.

Biglietti TVAM: ⁠€ 16. Prevendita on line su: https://dice.fm/event/v3llav-tvam-x-pulsar-z-6th-nov-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets?lng=it

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: TVAM

Prezzo: 16.00

Info:

Venerdì 6 novembre il secondo live della terza stagione di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie di Zō Centro culture contemporanee di Catania. Sul palco TVAM, il progetto del mancuniano Joe Oxley che presenta l’ultimo album “Ruins” uscito a febbraio, un rito psico-elettronico potente, tra muri di suono lisergici e catarsi dance

Link: https://dice.fm/event/v3llav-tvam-x-pulsar-z-6th-nov-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets?lng=it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.