Dal 24 maggio al 7 giugno anche il Madonie Geopark, così come ogni Ente aderente alla rete Europea dei Geoparchi riconosciuta dall’UNESCO, celebrerà la “Settimana Europea dei Geoparchi 2020”, giunta alla XV edizione.

In questo periodo di emergenza straordinaria da Coronavirus anche il Geopark Madonie, il primo riconosciuto in Italia dal 2001 per tutelarne e promuoverne lo straordinario valore geologico e naturalistico, insieme ad altri 74 Geoparchi di 24 paesi europei, lo farà in modo virtuale, attraverso incontri su web e dirette, programmati su facebook all’indirizzo ufficiale dell’Ente Parco delle Madonie, soggetto promotore(https://www.facebook.com/enteparcodellemadonie) con l’auspicio di poter di conseguenza stimolare le visite fisiche da parte dei visitatori nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Tutte le attività “virtuali” della settimana europea si coordineranno con le iniziative programmate dagli altri Geoparchi italiani intorno al tema “Paesaggi disegnati dall’acqua”, per il quale il Geopark Madonie effettuerà un focus specifico sulle Gole di Tiberio, in territorio di Pollina.

“Una iniziativa – afferma il Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Totò Caltagirone – come un viaggio immersivo in alcuni siti geologici, nei sentieri, nei musei, nei luoghi più suggestivi ed unici del territorio madonita. Arte, cultura, storia, paesaggio e ambiente verranno rappresentati attraverso video, escursioni virtuali

e dirette Facebook, grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni locali”.

“Una occasione, questa social – commenta il coordinatore nazionale Geopark Unesco Aniello Aloia – per promuovere in maniera differente il patrimonio geologico della nostra bellissima Italia. Certamente gli amici del Geoparco delle Madonie stanno svolgendo questo ruolo in maniera unica ed ineccepibile. Una iniziativa che potrà e sicuramente dovrà essere emulata da parte di tutti gli altri Geoparchi italiani”.