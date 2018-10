promuove il turismo oltre le barriere

Dal Parco delle Madonie a Samani città situata nell’isola di Hokkaido in Giappone, Break the Limit – Il turismo oltre le barriere, progetto rivolto alla disabilità e alla divulgazione di una cultura fondata sulla consapevolezza delle diverse forme di apertura e di accessibilità nei luoghi e negli spazi comuni, sarà protagonista durante la IX Conferenza Nazionale dei Geoparchi Giapponesi che si terrà dal 6 al 7 ottobre.

Un pannello con le immagini più rappresentative dell’evento (vedi foto) sarà infatti esposto in fiera, nel principale Stand giapponese, facendo da sfondo alla vendita di francobolli che ritraggono i“ fiori adorabili” (tra cui la spescie Callianthemum miyabeanum) che crescono nelle zone rocciose di peridotite chiamate in giapponese Oya-ko ( parents-and-child) sul monte APOI vicino a Samani.

Il Commissario dell’Ente Parco dr. Salvatore Caltagirone esprime il suo più ampio ringraziamento nei confronti dell’ APOI UNESCO Global Geopark per l’interesse manifestato a collocare il pannello Break The Limit durante la Conferenza nazionale.

Sarà, dice, un pannello inclusivo fatto di immagini ricche di narrazione per l’argomento trattato e di identificazione territoriale, ma capace al tempo stesso di offrire momenti di dialogo e confronto ad altre comunità internazionali. Questo, rappresenta per noi, un tassello fondamentale nella costruzione del progetto, poiché la visibilità esterna data ad una iniziativa nata a livello locale, ed ancora in fase di sperimentazione, avrà modo di essere oggetto di approfondimento da parte di comunità diverse, portando ad un consolidamento sinergico di idee e di azioni. Possiamo ritenere che ” il nostro modello”, sia importato anche con lo scopo di ampliare l’impianto originario già sviluppato ed essere adottato anche da altri Geoparchi.