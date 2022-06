Dalla Regione siciliana arrivano i contributi all’editoria. Come dice Musumeci, è stato “sbloccato l’iter amministrativo” e a breve sarà pubblicato il bando per gli aiuti.

L0incontro con gli editori siciliani

“L’amministrazione regionale intende fare seguito agli impegni presi con i piccoli editori indipendenti e accelerare quanto più possibile l’iter procedurale per sbloccare i fondi a sostegno delle imprese editoriali”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di un incontro con una delegazione guidata da Ottavio Navarra, presidente dell’Adesi, Associazione degli editori siciliani indipendenti, relativamente al mancato avvio del bando per gli aiuti ai piccoli editori previsto dalla Legge di stabilità regionale che assegnava fondi per 1,5 milioni di euro a sostegno dell’editoria di libri cartacei tra le misure per contrastare gli effetti della pandemia.

Rassicurazioni da Musumeci

L’iter amministrativo, che ha fatto seguito alla norma votata dal Parlamento, ha subito una battuta d’arresto per via di un impedimento sollevato dal Comitato di sorveglianza, nodo sciolto dall’ufficio di Gabinetto e dal dipartimento dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, che ha provveduto alla copertura finanziaria attingendo ai fondi del Psc. All’incontro con gli editori erano presenti anche il direttore generale del dipartimento Beni culturali, Franco Fazio, il capo dell’Ufficio di Gabinetto, Riccardo Guazzelli ed il capo della segreteria tecnica, Giacomo Gargano. “Ricevo rassicurazioni tali che mi consentono di dire che entro luglio, fatti i dovuti passaggi e l’accertamento dei capitoli in entrata e uscita, si possa procedere con il mandato e la pubblicazione dell’avviso online per i richiedenti del contributo”, ha aggiunto il presidente.