I tre bandi

“Dal Programma di Sviluppo Rurale sono in arrivo 120 milioni per il settore agricolo. Sono i risultati e non i proclami a caratterizzare l’attenzione del governo Musumeci a sostegno di un settore strategico quale quello dell’agricoltura”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla.

I bandi della Regione in pubblicazione

La Regione sta per pubblicare tre bandi destinati agli agricoltori e allevatori siciliani che interessano le coltivazioni biologiche, l’indennità compensativa e il benessere animale. “Nello specifico si tratta di 60 milioni di euro per la Misura 11 su “Agricoltura biologica”, il cui obiettivo è incrementare e mantenere un sistema di produzione eco sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità”, spiega Scilla.

Le misure previste dal PSR

Altri 30 milioni sono per la Misura 13 su “Indennità compensativa”, per mantenere e far proseguire l’attività agricola-zootecnica agli allevatori che operano nelle zone montane, garantire il presidio per la salvaguardia del territorio e compensare gli allevatori dei costi di produzione aggiuntivi. In questo caso la priorità va alle aziende agricole a indirizzo zootecnico perché l’allevatore è l’unico agricoltore che vive 365 giorni l’anno in campagna.

“Una misura attesa”

E per finire, aggiunge l’assessore all’Agrcoltura, “Trenta milioni di euro riguardano la Misura 14 “Benessere degli animali” che ha la finalità di promuovere il benessere degli animali attraverso specifici impegni assunti volontariamente dagli allevatori, che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente e oltre la pratica ordinaria, in grado di incidere sul benessere psico-fisico degli animali. Finalmente – conclude Scilla – arriva una misura molto attesa che mira a modernizzare il settore e a metterlo in linea con la zootecnia del resto del Paese”.