Sono disponibili le risorse per completare il consolidamento del quartiere Rubino a Fondachelli Fantina, nel Messinese. Il decreto firmato dal soggetto attuatore dell’Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico, Sergio Tumminello, ha infatti destinato al Comune montano due milioni e 246 mila euro. A breve la stazione appaltante che ha sede in piazza Ignazio Florio, a Palermo, potrà emanare la gara per affidare i lavori.

Le parole di Schifani

“Questi fondi – spiega il governatore della Sicilia Renato Schifani, a capo della Struttura commissariale – serviranno per completare un’opera di messa in sicurezza lasciata a metà negli Anni ’90 a causa della mancanza di risorse. Oltre trent’anni di attesa e di apprensione per i cittadini che risiedono in questa zona. Adesso, grazie all’intervento della Regione, verranno rimossi i pericoli con i quali hanno dovuto convivere per tanto tempo”.

La collina

La collina sulla quale sorge questa antica porzione di centro abitato è stata classificata ad alto rischio, vale a dire con il codice R4, proprio per la sua diffusa instabilità. Responsabile dei progressivi smottamenti che hanno lesionato edifici e sedi viarie, è una frana di scorrimento attiva che interessa l’intero versante. Per contrastarla saranno realizzate opere di drenaggio, in grado di disinnescare le incontrollate infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo e il loro conseguente ristagno, paratie di pali e micropali. Palazzo d’Orleans, raccogliendo prontamente la segnalazione dell’amministrazione cittadina, aveva già finanziato e acquisito la progettazione esecutiva dell’intervento che adesso è pronto per essere realizzato.