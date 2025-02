Crowdfunding per Aurora D'Amico

Dalla Sicilia a Nashville

Dalla Sicilia a Nashville potrebbe essere il titolo di un film o di un libro di avventura di teen-ager che tra varie peripezie partono dalla Sicilia per andare a Nashville per incontrare qualche idolo o per conoscere un parente perso in passato. Invece è il sogno di Aurora D’Amico, partire dalla Sicilia per fare un viaggio negli Stati Uniti d’America e più precisamente a Nashville. Perché questo sogno e perché Nashville Aurora D’Amico lo racconta in un video, in breve Nashville è la patria mondiale della musica e lei ama la musica e sopratutto il genere folk, anche se con la sua voce e le capacità che ha nel suonare il pianoforte e la chitarra potrebbe fare qualsiasi genere.

Chi è Aurora D’Amico

Aurora D’Amico è una cantautrice indipendente che negli ultimi 10 anni si è dedicata totalmente alla musica, alla sua musica e grazie alla sua bravura, sincerità e naturalezza è riuscita a farsi notare, grazie sopratutto ai social network nei quali è diventata virale nel 2024 durante e dopo il festival di Sanremo quando iniziò a tradurre in inglese le canzoni dei partecipanti, dopo il primo grande successo “Bellissima” di Annalisa.

Riconoscimenti dei canali di comunicazione

Dopo il festival di Sanremo 2024 e il suo successo dovuto alle traduzioni, la sua musica ha iniziato a fare il giro d’Italia ed è stata notata anche dai canali di comunicazione più importanti come Rai1 e Radio Deeejay dove ha portato le sue traduzioni e i suoi brani.

Il sogno di Aurora D’Amico: gli USA

Aurora fin da giovanissima assapora la musica americana e comunque in lingua inglese, questa sua passione per l’inglese e la musica in inglese l’avvicinata sempre più agli USA tanto da portarla lì proprio nel 2020 per il suo primo tour in terra americana, il suo sogno si stava realizzando, ma a causa della dichiarazione della pandemia tutto i concerti sono stati sospesi e Aurora è dovuta tornare in Sicilia. La delusione e lo sconforto l’hanno abbattuta, ma i suoi sentimenti li ha messi tutti nei testi e nelle musiche delle sue canzoni. Aurora si è rialzata è ha pubblicato anche un altro brano, “Feelings” e un cd “So many things“.

Passata completamente la fase critica della pandemia e dopo il successo ottenuto in Italia anche con concerti e partecipazione a concorsi internazionali, Aurora D’Amico ha deciso di tornare negli USA e precisamente a Nashville, dove per un mese parteciperà a tanti eventi e serate per far conoscere la sua anima e confrontarsi con artisti di tutto il mondo che si ritrovano proprio a Nashville perché considerata la patria del cantautorato dove si recarono per lo stesso motivo anche Elvis Presley, Johnny Cash e più recentemente Taylor Swift.

Crowdfunding in cambio di ricompense musicali

Aurora a questo punto, deciso di voler andare a Nashville per un mese, ha stilato una lista di spese e ha attivato una crowdfunding su Kiskstarter, ma non semplice donazione per contribuire a realizzare il suo sogno, ha creato dei doni e ad ogni dono ha dato un prezzo, quindi si può partecipare alla raccolta fondi in cambio del nuovo singolo, del nuovo EP, una lezione in videochiamata, fino ad una esibizione del vivo nel proprio salotto o locale.

Un’idea geniale per aiutare un’artista indipendente a raggiungere i propri traguardi e portare la Sicilia in giro per il mondo, non solo con la cultura classica, con il buon cibo e l’ottimo vino, ma anche con l’arte e la musica in particolare.

La raccolta fondi scadrà il giorno 16 febbraio e ancora manca una parte della cifra per permetterle di partire, quindi ascoltate i suoi brani, seguitela sui social e vi renderete conto quanto sia giusto aiutarla a realizzare il suo sogno.