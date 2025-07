Lo Stand Florio a Palermo cavalca con successo l’onda dell’estate con “Summer Edition 2025” che si arricchisce di nuovi appuntamenti tra musica dal mondo con i Miramundo (giovedì 31 luglio alle 21,30) , risate sotto le stelle con il duo comico palermitano, Matranga e Minafò (domenica 3 agosto alle 21,30 ) ed i sapori ed i profumi della migliore cucina siciliana diretta dallo chef Giuseppe Cusimano (dal martedì alla domenica dalle 19, 00 ). Un mix di note, comicità e gusto da vivere in uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo dell’Isola, uno spazio ritrovato e restituito al suo splendore, simbolo iconico del Liberty, nella costa sud occidentale, immersi nella frescura del giardino dedicato a Donna Franca Florio e la brezza del mare.





A salire sul palco dello Stand Florio, giovedì 31 luglio, alle 21,30 i Miramundo” per “Roots sessions”, la rassegna musicale ideata e curata da Alessandra Salerno. Da Barcellona e dai migliori festival europei di World Music, i Miramundo- world music Brasile, Messico, Italia, Francia, Uruguay, sono uniti dall’amore per il multiculturalismo e per la libertà, dall’idea che non esistano confini e dalla profonda curiosità per le tradizioni a livello globale. Le loro canzoni vogliono unire e abbracciare ogni tipo di pubblico, raccontando storie d’amore intime, esperienze di viaggio ed emozioni, mescolando generi diversi come la Bossa Nova, il Mariachi Messicano, la Samba, le Canzoni Italiane e Gitane, o le tradizioni Africane, fino a fondersi in una miscela equilibrata di ritmi dolci e melodie forti per “collegare culture tra loro apparentemente lontane”. Cantano in turco, serbo, spagnolo, portoghese, italiano e inglese, mescolando la musica brasiliana con qualunque altro genere musicale, senza perdere la loro identità.Luiz Murá (Brasile) alla voce, alla viola caipira, charango e chitarra, Agostino Aragno (Italia), alla voce e al violino, Ernesto Vargas Aguila (Messico) alla voce, al basso e al contrabbasso, Marina Curbelo (Spagna), alla voce e alle percussioni, Jabu Morales (Brasile), alla voce e alle percussioni.





Allo Stand Florio, domenica 3 agosto alle 21, 30, si alza il sipario sulla comicità del duo palermitano Matranga e Minafò per la rassegna “Comedy on stage” ideata e curata da Stefano Piazza, con lo spettacolo “Altrimenti ci aggalliamo”. La coppia vincente porta in scena gli sketch più famosi del loro repertorio, andati in onda su Made in Sud (2013-2020) su Rai due. Adatto anche a famiglie con bambini, lo spettacolo propone, in un’escalation di divertimento e di ironia, alcuni cavalli di battaglia del duo. Come il ” Quiz” in cui Toni Matranga interpreta il perfido e truffaldino conduttore di un quiz che ricalca il format “Chi vuol essere milionario” con il concorrente, interpretato da Emanuele Minafò, che è lo sprovveduto ad Antonio Francesco Maria (soprannominato “la signora Maria) che scopre sul palco la sadica regola del gioco. Altro sketch che ha portato notorietà al duo comico siciliano a livello nazionale è “Il boss e la bestia” in cui Matranga è il boss, Minafò è la bestia, un improbabile personaggio che millanta prepotenza e forza bruta ma che in realtà subisce ogni sorta di angheria, dal boss e dai “malcapitati”.Tra varie freddure e monologhi che parlano della vita di tutti i giorni, non mancherà lo sketck ” Il biscottino” che vede due cugini che si recano insieme in discoteca con il solo scopo di rimorchiare.





Atmosfera rilassata e divertimento assicurato allo Stand Florio, aperto dal martedì alla domenica dalle 19,00 in poi dove è possibile cenare o degustare un cocktail in un ambiente piacevole e suggestivo.

Il costo del biglietto per uno spettacolo è di 15 euro a persona, acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio(via Messina Marine, 40), la sera stessa dello spettacolo. Info al 351 502022 o inviare email a eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:00

Artista: Miramundo, Matranga & Minafò

Prezzo: 15.00

