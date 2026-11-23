Il vino diventa ambasciatore del territorio

La Sicilia del vino guarda sempre più agli Stati Uniti e lo fa attraverso un modello di promozione che va oltre la bottiglia. Paesaggi, cultura, enogastronomia, tradizioni e accoglienza diventano infatti gli ingredienti di una strategia che punta a trasformare il successo del vino siciliano sui mercati internazionali in una nuova opportunità di crescita per il turismo dell’Isola.

Educational tour dedicato al wine tourism

In questa direzione si inserisce l’iniziativa promossa da ENIT, che ha sostenuto un educational tour dedicato al wine tourism siciliano coinvolgendo cinque buyer statunitensi e un giornalista specializzato. L’obiettivo è stato quello di fare conoscere direttamente sul territorio l’offerta enoturistica dell’Isola, creando le condizioni per future proposte di viaggio rivolte al mercato nordamericano.

Il percorso ha attraversato alcune delle aree vitivinicole più rappresentative della regione, dai vigneti dell’Etna alle tenute affacciate sul Mediterraneo. I partecipanti hanno incontrato produttori, visitato cantine e approfondito la storia dei principali vitigni autoctoni, scoprendo il forte legame che unisce il vino all’identità culturale e paesaggistica della Sicilia.

Degustazioni e visite a borghi astorici e siti archeologici

Non solo degustazioni. Il tour ha compreso visite a borghi storici, siti archeologici e luoghi simbolo del patrimonio culturale siciliano, offrendo agli operatori americani una visione integrata del territorio. Una formula che conferma come oggi il vino rappresenti una vera e propria chiave d’accesso per raccontare l’intera esperienza Sicilia.

La ricerca Nomisma Wine Monitor per UniCredit

L’interesse verso il mercato statunitense trova solide motivazioni nei numeri. Secondo la ricerca Nomisma Wine Monitor per UniCredit, gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione del vino siciliano, assorbendo il 22% dell’export regionale. Un dato particolarmente significativo in una fase caratterizzata da forti cambiamenti nei consumi internazionali. A conferma di questo rapporto privilegiato, nel 2025 i vini bianchi DOP siciliani hanno registrato negli Usa una crescita dell’8,4%, in controtendenza rispetto al calo di quasi il 13% fatto segnare complessivamente dall’export vinicolo italiano sul mercato americano. Anche la notorietà delle etichette siciliane tra i consumatori statunitensi appare in crescita. Un’indagine Nomisma condotta su quasi 2.000 consumatori residenti negli Stati di New York, California e Florida ha rilevato che sei persone su dieci conoscono almeno un vino siciliano e che due su dieci ne hanno già degustato uno.

L’attrattività internazionale della Sicilia

La sfida, adesso, è trasformare questa familiarità con il prodotto in una maggiore conoscenza della destinazione. Perché dietro un calice di Nero d’Avola, Grillo o Carricante non c’è soltanto un vino, ma un patrimonio fatto di territori unici, tradizioni secolari e paesaggi che sempre più visitatori stranieri scelgono di vivere in prima persona. In quest’ottica il wine tourism si conferma una delle leve più promettenti per rafforzare l’attrattività internazionale della Sicilia e generare nuove ricadute economiche per l’intero sistema turistico regionale.