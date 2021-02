Prime parole da membro delle giunta

“Sono davvero onorata di essere stata designata per questa nuova sfida. Mi spenderò al meglio delle mie possibilità per portare avanti quanto fatto finora dal mio predecessore e, al contempo, darò il mio contributo per favorire le condizioni per uno sviluppo della Sicilia sostenibile e inclusiva, che crei opportunità per i giovani”. Sono le prime parole della professoressa Daniela Baglieri, nuovo assessore del governo regionale. L’ha nominata nel pomeriggio d’ieri il presidente della Regione Nello Musumeci, in rappresentanza dell’Udc. Baglieri prende il posto di Alberto Pierobon, che ha rassegnato le dimissioni nelle mani dello stesso governatore.

“Grazie per la fiducia a Musumeci e all’Udc”

Daniela Baglieri, Prorettore dell’Università di Messina e già componente del Consiglio di Amministrazione di diversi Enti Pubblici, quali l’Università di Catania, il Consorzio Universitario di Economia industriale e Manageriale (CUEIM) di Roma, la Società Aeroporti di Catania SAC S.p.A. Catania, della quale è stata anche Presidente, e tanti altri importanti ruoli in realtà Italiane ed Europee. Il neo assessore all’Energia e rifiuti ringrazia Musumeci “per la fiducia e per avermi accolta nella squadra di Governo. Ringrazio ancora l’onorevole Terrana, segretario regionale dell’Udc, tutto il gruppo parlamentare e il presidente nazionale del partito Antonio De Poli che mi hanno offerto l’opportunità di rappresentare l’Udc nel Governo Musumeci”.

Terrana: “Profilo di livello”

Soddisfazione per la nomina della docente dell’ateneo messinese è stata espressa anche dal segretario regionale Udc Decio Terrana. “Quello della professoressa Baglieri – dice in una nota – è un profilo di altissimo livello espresso unanimemente dall’Udc nazionale e regionale e dal nostro gruppo parlamentare all’Ars. Sono certo che con i nostri assessori Turano e Baglieri saremo determinanti per sostenere il buon governo della giunta guidata da Nello Musumeci”. Esprime felicità per la nomina anche il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, il siciliano Gero Palermo. “Siamo felici e orgogliosi di poter essere rappresentati al Governo Regionale da una figura di così grande spessore – dice Gero Palermo – Da tempo sosteniamo che tutti i ruoli di Governo, dalle amministrazioni locali al Governo Nazionale, debbano essere ricoperti da personalità di grande competenza e professionalità. Buon Lavoro a nome di tutto il Partito Nazionale”.

Ieri l’addio a Pierobon

“Alberto Pierobon ha svolto un lavoro incessante che ha dato alla Sicilia un Piano dei Rifiuti e una riforma del settore su cui il parlamento si dovrà determinare. Il gruppo parlamentare Udc è grato all’ex assessore per l’impegno e la dedizione rivolti alla nostra regione in un settore delicato che aveva trovato al collasso” dice la capogruppo all’Ars Eleonora Lo Curto. Non sono mancate però le polemiche. “L’esclusione dell’assessore all’Energia Alberto Pierobon dal governo regionale è un grave danno per la Sicilia. Musumeci al metodo Draghi ha preferito il classico manuale Cencelli” afferma Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi e responsabile nazionale legalità di Azione. Parere analogo quello della Lega “Alberto Pierobon è stato un ottimo assessore regionale e un punto di riferimento importante per gli amministratori locali. Dispiace davvero che il governo della Regione perda un tecnico di altissimo livello, il migliore assessore all’energia e ai rifiuti degli ultimi anni” afferma Fabio Cantarella della Lega.