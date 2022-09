A Talk Sicilia l'assessore regionale all'Energia

“Sono candidata per restituire alla Sicilia, ed a Ragusa, quello che ho avuto. E’ la logica del “back”, del riportare indietro. Così Daniela Baglieri, docente universitaria e assessore regionale all’Energia “tecnica”, spiega la scelta di candidarsi alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Baglieri scende in campo – tanto per usare una metafora in voga da quelle latitudini politiche – con la maglietta di Forza Italia, nel collegio di Ragusa. L’assessore è stata intervistata a Talk Sicilia. La puntata integrale verrà trasmessa questa sera alle 21 su Blogsicilia.it e sulla pagina facebook di Blogsicilia.

Ragusa mi ha dato tanto, è il momento di restituire

“La Sicilia e soprattutto Ragusa, la mia provincia, mi hanno dato tantissimo. Chi nasce in quella provincia ha radici molto forte ed ha una visione aperta con la mente rivolta al mondo. Per questo mi candido, per dare valore alla mia esperienza. L’approccio è quello di mettersi al servizio e di dare una testimonianza. Ma in fondo l’ho fatto anche nella mia professione vera, che è quella di essere un professore universitario”.

“A Ragusa per tanti anni è mancata la logistica. Quel territorio era di difficile accessibilità, Uno svantaggio, che però nel tempo ha preservato quell’area, creando anche le premesse per eccellenze nel settore industriale e agroalimentare. Quella situazione ci ha spronato a essere una provincia laboriosa. Ragusa è un tessuto molto fertile, tant’è che vanta il maggiore Pil a livello siciliano.

Nella vita “precedente” -quella da docente universitario – Baglieri ha indossato i galloni di Ordinario di economia e gestione delle imprese e ProRettore. “Mi occupo di imprese e di strategie di imprese con un focus sull’innovazione tecnologica che, voglio dire, è il fattore che dà la competitività – spiega l’assessore – perché diventa un fattore critico, in grado di generare innovazione”.

Periodo storico unico, servono competenze

“Mi metto a disposizione con spirito di servizio anche perché questo è un periodo storico unico. Ci sono delle scadenze da rispettare con il PNRR e il contesto economico è deteriorato dalla crisi in Ucraina. Il messaggio che rivolgo agli elettori è semplice: sono qui, utilizzate le mie competenze per dare voce alle istanze del nostro territorio, a Ragusa.

Baglieri, “valutatemi per i risultati”

La partecipazione delle donne alla vita politica non è ancora pienamente compiuta. Ma il gender gap non è solo in politica. È chiaro – indica Baglieri – che c’è un problema culturale, ma non solo in Sicilia. Nell’ultimo rapporto Ocse quel dato c’è sempre. Si parla di gender gap, però sono ottimista, parlando di gender mi sa che fra qualche periodo il gap sarà al maschile. Ma è ora di finirla. Io credo nella valutazione del merito, allora io voglio essere valutata sui risultati, non perché sono donna. E io penso che tantissime donne la pensano come me”.